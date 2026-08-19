Bildの報道によると、タヒロ・ケーラー獲得の可能性が生じた場合、フランクフルトのアディ・ヒュッター監督はためらわないという。新たに、そして再びSGEの指揮を執る同監督は29歳の同選手を高く評価しており、ASモナコ時代の2024年にウェストハム・ユナイテッドからフランス1部クラブへと引き入れていた。

モナコでのケーラーの契約は2028年まで残っており、2年半前の加入以来、常に主力としてプレーしている。それでもフランスメディアでは、この夏に同DFが退団する可能性はあると見られている。ただし、Bildが指摘するように、別の問題としてフランクフルトにケーラー獲得を財政面で賄えるかどうかがある。

少なくとも戦力面では、このドイツ人選手はフランクフルトのセンターバック補強にうまく合致するだろう。クラブは、ブンデスリーガで高いレベルにある、守備の中央にすぐに戦力となる経験豊富な選手を緊急に求めている。ケーラーならそれを確実に提供でき、さらに豊富な国際経験も備えている。2018年にFCシャルケ04からパリ・サンジェルマンへ移籍し、フランスの首都での4年間の後には、ウェストハムで1年半の短い時間を過ごした。2024年初めからはモナコで好調な役割を担っている。

フランクフルト移籍へ？ タヒロ・ケーラーはかつてドイツ代表の主力だった

もっとも、最近はドイツ代表復帰には届いていない。2025年6月にドイツ代表へ招集されたのが現時点で最後で、その前にもすでに2年間は招集から遠ざかっていた。元ドイツ代表監督ハンジ・フリックの下では、ケーラーはかつて代表の希望の星へと成長し、一時は10試合連続で先発出場。2022年ワールドカップのメンバーにも入り、スペイン戦（1-1）となったグループステージ第2戦でも出場を記録した。

通算28試合の国際Aマッチ出場を誇るケーラーは、その時期に柔軟性も武器となっていた。センターバックだけでなく、両サイドバックでもプレーできる。

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フランクフルトでは、先週末のFCブレントフォード戦でのテストマッチ惨敗を受け、補強、とりわけ守備陣の補強を求める声が強まっている。ヘッセン州のクラブはイングランドで0-7の大敗を喫し、とりわけ守備面で深刻な弱点をさらした。

フランクフルトはディオゴ・レイテにも関心か

GKカウア・サントスも低調なパフォーマンスを受けて議論の対象になっているとされ、現フライブルクGKノア・アトゥボルの獲得をめぐる憶測が再び勢いを増す可能性もある。また、現在ケーラーと同じくASモナコに所属するルーカス・フラデツキーの呼び戻しも、話題になっているようだ。

一方でフランクフルトは、Bildによるとケーラー以外にも複数のセンターバックに注目しているという。板倉滉もリストに入っていたが、この日本代表DFはアヤックス・アムステルダムからボルシア・メンヒェングラートバッハへの復帰を目指しているようだ。さらに、スポーツ担当取締役マルクス・クレシェを中心とするフランクフルト首脳陣は、ブンデスリーガでよく知られたもう1人の選手としてディオゴ・レイテについても検討している模様だ。このポルトガル人DFは4年を過ごしたウニオン・ベルリンを契約満了で退団しており、移籍金なしで獲得できる。レイテはより野心的なクラブへの移籍を望んでいるが、現時点では適したクラブをまだ見つけられていない。

フランクフルトは金曜日、新シーズン最初の公式戦を迎える。DFBポカール1回戦でオーバーリーガ所属のSCザンクト・テニスとアウェーで対戦する。その8日後にはブンデスリーガも再開し、開幕戦ではウニオン・ベルリンの本拠地に乗り込む。



