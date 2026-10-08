Bildのフットボール部門責任者クリスティアン・ファルク氏によるBayern Insiderがそう報じている。それによると、バイエルンはブライトン＆ホーヴ・アルビオンに所属する19歳のクロアチア人センターバックを注視している複数の世界的強豪クラブの一つだという。

現時点では、ブスコビッチ獲得の可能性は低い。ただし、ミンジェ・キム（29）と／または伊藤洋輝（27）がクラブを離れた場合、状況は根本的に変わることになる。そうなればバイエルンのセンターバック陣に空席が生まれ、ブスコビッチのための枠ができることになる。両者とも2028年まで契約を残している。

キムは現在、指揮官ヴァンサン・コンパニが好むダヨ・ウパメカノとヨナタン・ターのコンビに対し、ほぼ同等のローテーション要員として機能している。一方の伊藤は完全に構想外となっており、今季の出場時間はここまでわずか10分。今冬、遅くとも来夏までの退団が有力視されている。

ルカ・ブスコビッチはいつバイエルンで取り沙汰されたのか？

伝えられるところによると、バイエルンは過去にすでに2度、ブスコビッチを検討していた。2023年2月には、ブスコビッチがバイエルンに積極的に売り込まれたとされる。当時のブスコビッチは16歳の誕生日を迎えたばかりで、クロアチアの強豪ハイドゥク・スプリトのトップチームで最初の実戦経験を積んでいた。移籍金は300万ユーロとみられていたが、バイエルンはそのプレースタイルへの疑問から獲得を見送った。

ラドミアク・ラドム（ポーランド）とKVCウェステルロー（オランダ）への2度のレンタル移籍を経て、ブスコビッチは2025年、最終的に1100万ユーロでトッテナム・ホットスパーへ移った。大きな飛躍を遂げたのは、その後のハンブルガーSVへのレンタル移籍時だった。最終的には、再びバイエルン移籍が取り沙汰された後、5000万ユーロでブライトンへ移籍した。

ブスコビッチは2月、クロアチアメディアTportal のインタビューで「はい、その話は聞きました」と話していた。ただ、バイエルンのスポーツ担当取締役マックス・エーベルは「世間が『この選手は絶対にバイエルンに来るべきだ』と考えるような優れた選手を、私たちは全員獲得できるわけではない」と応じた。エーベルはこの件について、名誉会長ウリ・ヘーネスを中心とする強大な監査役会の存在を間接的に示唆していた。「というのも、いずれ反対側から『マックス、うちは金を生み出す機械じゃない。こんなふうに戦力を膨らませることはできない』と言われるからだ」