ブレーメンの『Deichstube』によると、ブンデスリーガのクラブとウェストハム・ユナイテッドに所属する33歳のストライカーの間では、すでに接触があるという。報道によれば、双方とも再タッグを想像できる状況にある。フュルクルクはクラブの下部組織出身で、2013年までと2019年から2023年までブレーメンでプレーした。ブレーメンでの2度目の在籍期間はキャリア最高の時期となり、フュルクルクは得点王となり、ドイツ代表にも選ばれた。

その後、彼は1725万ユーロでボルシア・ドルトムントへ移籍した。わずか1シーズン後には2700万ユーロでウェストハム・ユナイテッドへ移ったが、繰り返す負傷の問題もあって、そこで期待に応えることは一度もできなかった。前シーズン後半はレンタルでミランに所属したものの、20試合出場で1得点にとどまった。完全移籍は成立しなかった。

フュルクルクはウェストハムと2028年まで契約を残しているものの、この移籍期間中にぜひとも放出される見込みだ。来季に向けては、プレミアリーグ降格クラブで背番号すら与えられていない。

ニクラス・フュルクルクの構想されていたベネチア移籍は破談に

最近では、フュルクルクはイタリア1部のFCヴェネツィアへの移籍が取り沙汰されていた。 だが、移籍はウェストハムの要求する移籍金によってまとまらなかった。報道によれば、ハマーズは現在フュルクルクに約500万ユーロを求めているという。この金額はブレーメンにとっても捻出不可能だが、移籍期間の終了までに下がる可能性はある。

ブレーメンはすでに、新加入のセドリック・イッテン（29）とケニー・クエタント（20）、サリム・ムサ（20）、さらに売却候補のダヴィド・コヴナツキ（29）を含めて4人のセンターフォワードを抱えているものの、なお前線にさらなる補強を加える考えだという。SCフライブルクの複数ポジションをこなせるエレン・ディンクチ（24）の1年間のレンタル移籍は、聞くところによると成立が目前に迫っている。その後にフュルクルクが続く可能性もある。

古巣でプレーすることで、新たなドイツ代表監督ユルゲン・クロップの下でドイツ代表復帰をアピールできるかもしれない。フュルクルクの現時点での最後の出場は、2025年6月のネーションズリーグ・ファイナル4までさかのぼる。