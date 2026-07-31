同社が金曜日に公式発表したところによると、ロジャー・シュミットがクロップの後任に就く。10月1日に業務を開始する予定で、長期契約にサインした。

CEOのオリバー・ミンツラフは「ロジャー・シュミットを再びレッドブルに迎えられることを大変うれしく思う。長年にわたる経験、卓越したフットボールに関する専門性、そして我々の哲学に対する明確な理解を持つ彼は、グローバルなフットボール・ポートフォリオのスポーツ面の方向性を担うのにふさわしい人物だ」と強調した。さらにシュミットについて、「若手タレントの育成と、最高レベルでの成功につながるその促進において、素晴らしい評価を築いてきた」と述べた。

シュミットはレッドブル・グループ内で無名の存在ではない。59歳の同氏は2012年から2014年までRBザルツブルクを率い、2年目のシーズンにはオーストリアでリーグ優勝とカップ戦制覇のダブルを達成し、ドイツ・ブンデスリーガ行きを手繰り寄せた。2014年夏にシュミットはバイヤー・レバークーゼンへ移り、ハイインテンシティーなサッカーでトップリーグでも名を上げた。その後はPSVアイントホーフェン（2020年から2022年）、ベンフィカ・リスボン（2022年から2024年）でも指揮を執り、さらに2つの名門クラブで監督を務めた。直近では2025年10月から日本のJリーグでグローバル・スポーツディレクターとして勤務しており、本来の契約は2027年まで残っていた。

ロジャー・シュミットがレッドブルで新ドイツ代表監督ユルゲン・クロップの後任に

クロップのポストは最近空席となっていた。失望に終わったW杯後に退任したユリアン・ナーゲルスマンの後任として、同氏がドイツ代表監督に就任したためだ。当初の予想に反し、この人事に際してDFBはレッドブルに違約金を支払う必要はなかった。クロップは本来、2029年末まで同クラブと契約を残していた。元ドルトムントおよびリバプール指揮官のクロップは2025年初めにグローバル・サッカー部門責任者の職に就いており、今後はその役割をシュミットが担うことになる。 クロップのドイツ代表監督としての契約は2030年W杯後までとなっている。

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一方のシュミットは「この新たな挑戦を非常に楽しみにしているし、今後再びレッドブル・ファミリーの一員になれることを誇りに思う」と語った。監督キャリア初期にはプロイセン・ミュンスターとSCパーダーボルンを率いていた指揮官は、「レッドブルの国際的なクラブ・ポートフォリオは唯一無二で、野心に満ち、若い才能を育てながら同時に最高レベルで成功を収めるという明確な哲学に貫かれている。まさにその組み合わせこそが、この仕事を私にとって特別に魅力的なものにしている」と続けた。



