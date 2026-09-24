『Philly Voice』で執筆するMLS事情通のホセ・ロベルト・ヌニェス氏が、そう報じている。それによると、黒と黄色のクラブはこの夏の移籍期間に17歳の同選手へオファーを提示したものの、メジャーリーグ・サッカーのクラブ側に拒否されたという。

ヤクポヴィッチはフィラデルフィアと2030年までの契約を結んでおり、さらに1シーズン延長のオプションも含まれている。身長1.91メートルのセンターフォワードで、北米トップリーグでもすでに結果を残している。今季は7試合で1ゴール1アシストを記録している。

右利きの同選手は、より定期的には育成リーグのMLS Next Proでプレーしており、17試合で3得点1アシストを記録。アメリカU-17代表では9試合で12ゴールという見事な数字を残している。ルーツを踏まえると、ヤクポヴィッチはボスニア・ヘルツェゴビナ代表としてプレーすることも可能だ。

ヤクポヴィッチはBVBユース初のアメリカ人選手になっていたのか？

過去にもBVBは複数回にわたってアメリカから若手選手をドイツへ迎え入れてきた。例えば、クリスティアン・プリシッチは黒と黄色のクラブで地位を確立した。ボルシアは最終的にこの攻撃的選手を6400万ユーロでチェルシーへ売却している。現在、28歳の同選手はミランと契約している。

現在はマティス・アルベルトという新たなトップタレントもドルトムントで出番をうかがっている。17歳の同選手は、わずか15歳でLAギャラクシーの下部組織からBVBへ加入。今季はDFBポカール1回戦で、ニコ・コバチ監督にすでに起用されている。HEBCハンブルクに5-0で勝利した一戦では、左ウイングで90分フル出場を果たした。