共有 GOALをGoogleでフォロー

マンチェスター・ユナイテッドのレジェンド、アシュリー・ヤングが、マウリシオ・ポチェッティーノの就任に際し、クラブの現状に厳しい見方を示した。ベテランウインガーはポチェッティーノが適任だと考える一方、チームの問題は監督だけにとどまらないと主張している。

広告

降格危機のマンチェスター・U、ポチェッティーノに再建を託す

マンチェスター・ユナイテッドは、前監督マイケル・キャリックの下で10試合を戦ってわずか1勝にとどまり、プレミアリーグの降格圏に沈んでいる。クラブは低迷に歯止めをかけ、苦しいシーズンを立て直すため、ポチェッティーノに託した。

今週ロンドンで開かれたパニーニEFL 2026-27公式ステッカーコレクションの発表会で、元マンチェスター・Uのウインガー、ヤングはアルゼンチン人指揮官の就任を受け、辛抱強く見守るよう呼びかけた。ポチェッティーノの手腕を評価する一方、長年の不安定な状況は一夜にして解消できないと警告した。

ヤング、オールド・トラッフォードの長期的な再建に忍耐を求める

EFL/Panini

ポチェッティーノの就任について見解を問われたヤングは、その力量を示す例としてトッテナムでチームを変革した時期を挙げた。ただし、オールド・トラッフォードで同じことを成し遂げるには、クラブ幹部による複数年にわたる支援が必要だと強調した。

「トッテナムで彼が成し遂げたことを見れば、何ができる監督なのかをはっきり示したと思う」とヤングは語った。「トップチームの一角ではなかったチームを、チャンピオンズリーグで常に競い、決勝に進み、国内タイトルを獲得するところまで引き上げた。マンチェスター・ユナイテッドでもそれを成し遂げられるだけの実績がある。

広告 広告

「ポチェッティーノにとって重要なのは、クラブ内で方向性を一致させることだ。トッテナムでは経営陣の支援を受け、選手を獲得し、放出し、自分の思い描くチームをつくることができた。マンチェスター・ユナイテッドには大規模な再建が必要で、彼が来るなら、それをやりたいはずだ。

Related Topics

次の試合 LIV プレミアリーグ 11:30 MUN 視聴する

「すぐに解決するわけではない。選手たちは皆、新監督に良いところを見せたいから、最初はチームが上向くかもしれない。だが、彼が求める強度の高いチームをつくり、適切な選手を迎え入れ、ファンの支持を完全に取り戻すには、移籍市場を何度か経て、数シーズンかかるだろう」

アストン・ヴィラを手本に、経営陣の結束と選手の整理を

ヤングは期待に応えられていない選手たちにも苦言を呈し、マンチェスター・Uの意思決定者に対して、アストン・ヴィラでウナイ・エメリが受けているような一体となった支援を求めた。

広告

オールド・トラッフォードで何がうまくいかなかったのかを問われ、ヤングは「要因はいくつもあると思う」と答えた。「しばらく前から、クラブ全体の方向性が完全に一致しているようには見えない。おそらくここにいるべきではない選手もいるし、まだ補強が必要なポジションもある。

「ジェイソン・ウィルコックス、オマール・ベラダ、ジム・ラトクリフ卿、そしてグレイザー家という体制を見れば、全員が同じ方向に向かう必要があると感じる。ポチェッティーノのような監督の下でもうまくいかなければ、ほかのところにも疑問を向けなければならない。

広告

「これまで、うまくいかなかった監督があまりに多い。それは通常、問題が指揮官だけではなく、もっと根深いところにあることを示している。アストン・ヴィラのウナイ・エメリを見ると、彼はオーナー陣と方向性を共有し、全員がその構想に賛同して、移籍市場でも支援を受けている。成功するクラブはそうするものだ」

ポチェッティーノ、初陣はアンフィールドでの厳しい一戦に

ポチェッティーノは初陣から試練に直面する。自信を失ったチームを率い、4位リヴァプールとの対戦に向けてアンフィールドに乗り込む。イングランドサッカー界でも屈指の厳しい敵地での一戦をどう乗り切るかが、ヤングの言う就任直後の一時的な上昇を新監督が引き起こせるかを示すことになる。

広告

キャリックの正式監督としての在任期間が不本意な結果に終わり、マンチェスター・Uは降格圏に沈んでいる。ポチェッティーノが今後の移籍市場でチームの刷新に着手する前に、降格への不安を和らげるため、早急に勝ち点を積み重ねることが重要だ。

アシュリー・ヤングはロンドンで開催されたパニーニEFL 2026/27公式ステッカーコレクションの発表会で語った。同コレクションは現在、全国の小売店およびPanini.co.ukのオンラインストアで販売されている。