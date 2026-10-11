バイエルン・ミュンヘンのスター、ジャマル・ムシアラ（23歳）は、再び太ももを負傷した後も回復への道を歩み続けており、バイエルンは彼が間もなくベストコンディションへの復帰に向けた前進を再開できることを願っている。

ムシアラは以前、クラブ・ワールドカップで腓骨骨折という重傷を負い、長期にわたりピッチを離れた。その後、ドイツ代表の同選手は徐々に完全なフィットネスへと戻り始めていたが、別のアクシデントによってその歩みが止まり、周囲に懸念が広がった。シーズンへの準備として行われたバイエルンの親善試合2試合、ライプツィヒ戦とハイデンハイム戦で、4日間のうちに2度意識を失ったのだ。

その後、選手本人がインスタグラムを通じて診断内容を明らかにし、こう述べた。「神経系の障害による短時間かつ一時的な欠神発作と診断された。しかし治療は可能だ」

しかしバイエルンは、ムシアラが再び自分自身を取り戻し、ヨーロッパで最も将来を嘱望される攻撃的タレントの一人にのぼらせた最高のレベルを回復できると、依然として確信している。

バイエルン・ミュンヘンのヘルベルト・ハイナー会長はビルトに対し、このミッドフィールダーの潜在能力と、その回復を取り巻く期待について語った。

同会長はヤフー・スポーツが伝えたところによると、こう語った。「国全体が、ジャマルがクラブ・ワールドカップでの重傷前のレベルに到達することを願っていると思う。彼は世界最高の選手の一人になる途上にあった」

運命を左右する問い

ムシアラの健康状態、そして最高レベルのサッカーでキャリアを続けていけるのかという疑問、さらに直近の負傷の問題について、ハイナーはクラブのファンを安心させようとし、医学的な評価がクラブに自信を与えたと強調した。「我々はジャマルの状態を把握している。専門家たちは、この病気にもかかわらず彼が最高レベルでサッカーをプレーできると我々に断言してくれた」

ハイナーはまた、直近のアクシデント前のムシアラのパフォーマンスを、正しい方向に進んでいた証拠として挙げ、こう述べた。「代表ウィーク前、彼がかつてのジャマルに戻る途上にあるのを我々は見た。心配はしていない」

同メディアによると、ムシアラが回復への道を歩み続ける間、バイエルンは忍耐を持つ必要がある。復帰まではまだやや時間がかかるとみられる。