フランスのテレビ局Canal+で水曜日、40歳の誕生日を記念して放送された番組の中で、ジルーは軽妙なトークを交えながら2018年1月を振り返った。

アーセナルで序列を下げており、2018年夏のW杯でフランス代表のレギュラーの座を失うことを懸念していたことから、ジルーは冬の移籍市場での移籍を目指していた。その選択肢の一つが、当時31歳だったこのFWに関心を示していたBVBだった。

しかし、2018年1月末に妻ジェンが4人の子どものうち3人目となる息子アーロンを出産しており、そのため引っ越しには断固反対していた。「忘れてくれ」と、ジルーはボルシアへの移籍についてそう語った。「彼女（妻ジェン。編集部注）は僕にこう言った。『もし今、私を別の国に連れて行くなら、ドイツへ、それもドルトムントになんて……あなたを殺すわ』」。現在はリールでプレーするストライカーは、妻からのその言葉を笑いながら明かした。

オリヴィエ・ジルーはなぜBVBではなくチェルシーへ移籍したのか？

ドルトムント行きではなく、ジルーは最終的に移籍金1700万ユーロでチェルシーへ移籍し、家族とともにロンドンに残ることができた。しかもこの移籍は、ストライカー連鎖の一部でもあった。ピエール＝エメリク・オーバメヤンがドルトムントからアーセナルへ移り、そこでジルーのポジションに入った一方、ミシー・バチュアイはチェルシーを離れ、BVBでオーバメヤンの後釜となった。

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一方で、家族の幸せに加えて、ジルーのプランは競技面でもうまくいった。チェルシーでは先発出場の機会が増え、2018年のW杯ではフランスの優勝への道のりで最前線の軸を担った。137試合出場を誇るこの代表選手は大会でゴールこそ挙げられず、そのため批判も受けたが、得点がなくとも当時の指揮官ディディエ・デシャン率いるチームで重要な役割を果たしていた。

ジルーはチェルシーに3年半在籍した後、2021年にACミランへ移籍した。 2024年にはロサンゼルスFCへ移ってMLSに挑戦したが、そのわずか1年後にフランス人FWは欧州へ、そして同時に13年にわたる海外生活を経て母国へ戻った。リールではここまで公式戦50試合に出場して12ゴールを記録しており、契約は来夏で満了する。その後、このベテランは現役を引退する見通しだと、今回Canal+ とL'Equipeの両方に対して明かした。