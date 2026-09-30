あなたは24歳以上ですか？

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

賭け事に関するコンテンツを閲覧するには、年齢要件を満たしていません。トップページへリダイレクトされます。

alt
ライブ
FBL-EUR-C1-LILLE-BETISAFP
Oliver Maywurm
翻訳者：

「じゃあ、お前を殺す」：W杯王者オリヴィエ・ジルーが、なぜドルトムントに断りを入れなければならなかったのかを明かす

ブンデスリーガ
オリヴィエ・ジルー
ボルシア・ドルトムント
チェルシー
リール

オリヴィエ・ジルーは2018年初め、ボルシア・ドルトムントへ移籍することもできた。だが、もっともな理由から別の道を選んだ。

フランスのテレビ局Canal+で水曜日、40歳の誕生日を記念して放送された番組の中で、ジルーは軽妙なトークを交えながら2018年1月を振り返った。

アーセナルで序列を下げており、2018年夏のW杯でフランス代表のレギュラーの座を失うことを懸念していたことから、ジルーは冬の移籍市場での移籍を目指していた。その選択肢の一つが、当時31歳だったこのFWに関心を示していたBVBだった。

しかし、2018年1月末に妻ジェンが4人の子どものうち3人目となる息子アーロンを出産しており、そのため引っ越しには断固反対していた。「忘れてくれ」と、ジルーはボルシアへの移籍についてそう語った。「彼女（妻ジェン。編集部注）は僕にこう言った。『もし今、私を別の国に連れて行くなら、ドイツへ、それもドルトムントになんて……あなたを殺すわ』」。現在はリールでプレーするストライカーは、妻からのその言葉を笑いながら明かした。

オリヴィエ・ジルーはなぜBVBではなくチェルシーへ移籍したのか？

ドルトムント行きではなく、ジルーは最終的に移籍金1700万ユーロでチェルシーへ移籍し、家族とともにロンドンに残ることができた。しかもこの移籍は、ストライカー連鎖の一部でもあった。ピエール＝エメリク・オーバメヤンがドルトムントからアーセナルへ移り、そこでジルーのポジションに入った一方、ミシー・バチュアイはチェルシーを離れ、BVBでオーバメヤンの後釜となった。

Giroud Lille desktopGetty Images

一方で、家族の幸せに加えて、ジルーのプランは競技面でもうまくいった。チェルシーでは先発出場の機会が増え、2018年のW杯ではフランスの優勝への道のりで最前線の軸を担った。137試合出場を誇るこの代表選手は大会でゴールこそ挙げられず、そのため批判も受けたが、得点がなくとも当時の指揮官ディディエ・デシャン率いるチームで重要な役割を果たしていた。

ジルーはチェルシーに3年半在籍した後、2021年にACミランへ移籍した。 2024年にはロサンゼルスFCへ移ってMLSに挑戦したが、そのわずか1年後にフランス人FWは欧州へ、そして同時に13年にわたる海外生活を経て母国へ戻った。リールではここまで公式戦50試合に出場して12ゴールを記録しており、契約は来夏で満了する。その後、このベテランは現役を引退する見通しだと、今回Canal+ L'Equipeの両方に対して明かした。

この物語を楽しんでいただけましたか？

GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。

GOALをGoogleでフォロー