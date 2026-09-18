というのも、DRコンゴが自らの説明によれば、ブルナーの勧誘に動いているからだ。コンゴにルーツを持つ同選手は、W杯出場国でもある同国代表でプレーする資格も有している。

コンゴ代表のセバスティアン・デサーブル監督は記者会見の場で、ブルナーの家族に接触したことを認めた。 「私たちは話をするために両親のもとを訪れた。だが、彼にプレッシャーをかけるつもりはない」

一方で、ブルナーが簡単には決断できずにいることも示唆した。 「彼はコンゴにもドイツにも同じように思い入れがある。じっくり考える時間を取るだろうし、そのうえで11月にどうなるかを見ることになる」

ブルナーはドイツでU-17ワールドカップと欧州選手権を制覇。2023年のW杯優勝時には得点王となり、大会最優秀選手にも選ばれた。ASモナコで好スタートを切った後、2027年欧州選手権に向けた最後の3試合の予選に臨む23人のメンバーに名を連ねている。

2024年にボルシア・ドルトムントからモナコへ移籍していたブルナーは、今季ここまでフランス・リーグアンで2位につけるチームのために、公式戦ですでに5ゴールを記録している。

ドイツ代表のユルゲン・クロップ監督は、木曜日のメンバー発表の場でこのアタッカーについて語った。 「私は彼とは話していないが、もちろんすべて把握している。私はパリを知っている」とクロップ。ドイツサッカー連盟の育成部門責任者ハンネス・ヴォルフは、ブルナーの「非常に強い支持者」だという。クロップはさらにこう続けた。 「彼はここ最近、サッカーの面で本当に素晴らしいものを見せているし、何年も前からとてつもない才能の持ち主だ。

パリス・ブルナーが最後にDFBでプレーしたのはいつ？

20歳のブルナーが最後にDFBのユニフォームを着たのは2025年11月で、U-20の2試合で5得点を挙げた。

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ドイツU-21代表は、欧州選手権出場権を懸けて、まずラトビアで9月26日、マルタで9月30日に戦い、その後10月6日にビーレフェルトでジョージアとの最終戦に臨む。DFBチームは勝ち点で並ぶギリシャとともに予選グループ首位に立っており、直接対決の成績で上回っているため、3連勝なら首位通過で十分となる。グループ2位なら、おそらくプレーオフに回ることになる。