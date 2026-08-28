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ライブ
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Oliver Maywurm

翻訳者：

「しばしば少し失速する」：バイエルン・ミュンヘンのアレクサンダル・パブロヴィッチがVfBシュトゥットガルトをチクリ、デニズ・ウンダフは容赦ない評価を下す

ブンデスリーガ
バイエルン 対 シュトゥットガルト
バイエルン
シュトゥットガルト
アレクサンダル・パブロヴィッチ
デニス・ウンダフ

アレクサンダル・パブロヴィッチが、バイエルン・ミュンヘンのブンデスリーガ開幕戦での5-1勝利後、VfBシュトゥットガルトに対して驚くほどあからさまな皮肉を飛ばした。

「僕たちは最初からすべてを出し切った。シュツットガルト相手にはよくあることだけど、後半の半ばになると少し落ちて、もうそれほど力が残っていない。今日もまたそうだった。だから僕たちはとにかくやり続けるし、やめないし、いつも自分たちのゴールを決める」と、パブロビッチは試合終了直後にSkyで語った。

VfBが非常に勇敢な立ち上がりの15分を見せた後、バイエルンが主導権を握り、21分にダヨ・ウパメカノのゴールで先制した。後半立ち上がりにはシュツットガルトがヨシャ・ヴァグノマンの得点で意外な形で追いついたが（52分）、王者は即座に反撃し、ミヒャエル・オリーゼのゴール（55分）とヴァグノマンのオウンゴール（58分）であっという間に3-1とした。 終盤にはパブロビッチ（82分）とルイス・ディアス（90＋2分）が加点し、5-1で試合を終えた。

OliseGetty Images

一方、シュツットガルトの新キャプテン、デニズ・ウンダフは容赦なくこう言い切った。「今日、ファビ（ブレドロウ、VfBのGK、編集部注）があれほど素晴らしい日じゃなかったら、ここで8点か9点は食らっていた。彼らは最後までチャンスをしっかり生かし切る一方で、僕たちには4つか5つ、チャンスになり得た場面があったのに、そこで間違った判断をしてしまう」とウンダフは話した。バイエルンとの2試合は「シーズンにおけるボーナスゲーム。残念ながら、こんなにはっきりした結果になってしまった」と、ドイツ代表FWは悔やんだ。

ハーフタイムにVfBシュツットガルトを襲った奇妙な状況

一方、シュツットガルトにはハーフタイムにも奇妙な出来事があった。おそらく停電が原因で「照明が消えた」と、VfBのセバスティアン・ヘーネス監督が試合後に Sky で認めた。

「明かりはもうなかったけど、まだ十分に明るかったし、お互いの姿も見えていた。つまずいたりもしていない。だから問題はなかった」とヘーネス監督。その上で競技面については「僕たちは改善しなければならない。それは間違いない。バイエルンはこの先もここで多くのチームを倒すだろうし、おそらく僕たち相手よりさらに大差をつけることもあるだろう。でもそれでも、僕たちはもっと良いプレーをするという要求を持たなければならない」と強調した。

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