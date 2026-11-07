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チャンピオンズリーグデビューで非常に力強いプレーを見せたヤニク・シュパルト。この若手選手は、VfBシュトゥットガルトの大きな課題を解決する存在になるのだろうか。

火曜日の夜、VfBシュトゥットガルトはガラタサライに敗れ、今季のチャンピオンズリーグで初黒星を喫した。シュトゥットガルトが全体としては良いプレーを見せた試合だったが、90分を終えた時点でスコアボードに表示されたのは0-2（前半0-2）だった。今季何度もあったように、相手ゴール前で結果を出せず、序盤にジェイミー・ルウェリングのシュートが2度ゴールの枠を叩いた場面をはじめ、絶好機を不用意に逃したことも響いた。

とはいえ、抜け目のないトルコ勢を相手にした敵地での敗戦は、セバスティアン・ヘーネス監督のチームにとって、競技面でそれほど大きな痛手ではない。VfBはここまでのCL3試合で、優勝候補と目されたアトレティコ・マドリーを相手に好プレーを見せて獲得した1ポイントを含め、7ポイントを積み上げている。もちろん、ガラタサライ戦で勝ち点3を手にし、次のラウンドに向けて大きく前進したかったはずだ。勝ち点が10に達していれば、残り4試合を待たずして、シュトゥットガルトの決勝トーナメント進出はほぼ確実になっていただろう。その機会をイスタンブールで逃した。

一方で、シュトゥットガルトがラムズ・パークでの一戦から得た収穫も多い。先週末のブンデスリーガでバイヤー・レヴァークーゼンに4-2で勝利したときと同様、VfBは試合の大半でプレーの内容も良かった。シーズン序盤にはホッフェンハイム、ハンブルク、ボルシア・メンヒェングラートバッハに敗れるなど、着想を欠き、統率も取れていない試合があった。しかし、チームは徐々に連係を深め、ヘーネス監督の戦術をますますうまく実践できるようになっているようだ。

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さらにシュトゥットガルトの指揮官は、今夏からチームにいる若いヤニク・シュパルトが有望な逸材であり、比較的若いにもかかわらず、VfBの大きな課題の一つを解決できる素質をすでに備えていると確信したことだろう。

Getty Images

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ヤニク・シュパルトのVfBシュトゥットガルトでのチャンピオンズリーグデビューはどうだったか？

ガラタサライ戦で19歳のオーストリア人に出番が訪れたのは、やや予期せぬことだった。元主将のアタカン・カラゾルが太ももの不調により17分に早々とピッチを去り、交代が必要になったからだ。シュパルトはいわばイスタンブールの「熱狂の渦」にいきなり放り込まれた形だったが、難しい環境で迎えた欧州最高峰の舞台での初出場にもかかわらず、驚くほど見事なプレーを見せた。

VfBの選手は、耳をつんざくような大歓声にもほとんど動じなかった。消極的になることなく、あらゆる競り合いに飛び込み、ボールを要求し、何度も果敢に前を目指した。「素晴らしかった」と称賛したチームメートのデニズ・ウンダフは、試合の熱気の中で、このセントラルミッドフィールダーがCLで何十試合も経験を積んだベテランでは決してないことさえ忘れていたという。「ベテランのように感じた。どんなボールも欲しがり、競り合いに入り、前を向こうとしていた。脱帽だよ。しかも、あの雰囲気のスタジアムでね」

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クラブの強化を担う面々からも同様の声が上がった。ヘーネス監督は教え子のプレーを「並外れて良く、落ち着いていた」と評し、スポーツ部門のマネージングディレクター、ファビアン・ヴォールゲムートはこう語った。「チャンピオンズリーグデビューの場所としては、もっと静かなところもある。彼は投入直後に競り合いがあり、迷わず挑んで勝った。そういう瞬間は夜になっても頭の中で振り返るものだ。あのような試合であれだけのプレーができるのは並外れている。彼にとって、とても特別な瞬間だった」

Getty Images

ヤニク・シュパルトはVfBシュトゥットガルトの大きな問題を解決するか？

シュパルトが今季、シュトゥットガルトのトップチームでより大きな役割を担うことは、プレシーズンの時点ですでにうかがえた。TSGバーリンゲン、キッカーズ・オッフェンバッハ、フラムFC、パリFCとのテストマッチでかなりの出場時間を得ており、とりわけフランスのチームを相手にしたプレーが注目を集めた。当時もヴォールゲムートは、この若いオーストリア人が「非常に、非常に良いプレー」を見せたと評価。その後、シュパルトは正式にトップチームのメンバーとなり、以降、トップチームの公式戦14試合のうち11試合でメンバー入りしている。

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トップチームデビューはブンデスリーガ第2節、ホームでのケルン戦で、試合終盤に途中出場した。1週間後のホッフェンハイムとのアウェー戦では、早くも55分間ピッチに立った。そしてガラタサライ戦では72分間プレーし、これまでVfBのユニフォームを着て出場した試合よりも大幅に長い時間を過ごした。

当面は、出場時間もそれほど変わらないだろう。シュパルトの急成長は、VfBにとって幸運な出来事と言っていい。今季のシュトゥットガルトでは、セントラルミッドフィールダーこそがアキレス腱となっているからだ。夏の移籍市場の早い段階で、グリシャ・プレーメル（TSGホッフェンハイム）のフリーでの獲得を決め、守備陣の前に位置するポジションの補強計画はいったん完了したかに見えた。

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しかし、チェマ・アンドレスの移籍が遅い時期に決まったことで、VfBは突然、このポジションで人員不足に直面した。プレミアリーグのブライトン＆ホーヴ・アルビオンは移籍市場最終日、この若いスペイン人の獲得に約2200万ユーロをシュトゥットガルトへ支払った。当初、ヘーネス監督は定位置を確保しているスティラーの隣に、自身が獲得を望んだプレーメルを起用した。しかし、この2人はこれまでのところ、指揮官が思い描くような連係を築けていない。特にプレーメルは期待を大きく下回り、夏に主将を外されたカラゾルが、一時は再びスティラーの隣に入った。

その状況は今、さらに少し深刻になっている。スティラーは1週間半前のパーダーボルンとのDFBポカールでハーフタイムに交代を余儀なくされ、内転筋付近の負傷により当面は離脱する。カラゾルもガラタサライ戦で筋肉に打撲を負い、土曜日のヴェルダー・ブレーメン戦では、ほぼ確実に起用できない見込みだ。

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これにより、シュパルトにはさらにアピールする機会が生まれる。ヘーネス監督も火曜日の夜、オーストリア人選手は「次の出場に向けてアピールした」と強調した。ブレーメン戦では初の先発出場もあり得る。