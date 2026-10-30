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ミラノを象徴する街並みが、歴史的な変貌を遂げようとしている。同市のサッカー界を代表する2クラブが、最先端の新たな本拠地への移転を準備しているためだ。セリエAの財政環境に大きな変化をもたらすこの動きの中、ACミランとインテルは、将来共同で使用するスタジアムについて、イタリアの保険大手ゼネラリと記録的な命名権契約を正式に締結した。

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新時代に向けた記録的な契約

ミランとインテルは、ゼネラリと20年間にわたる巨額の命名権契約で合意した。契約額は『ESPN』の報道によると、6億5000万ユーロ（5億4500万ポンド／7億2500万ドル）。収容人数7万1500人の新スタジアムは正式に「ゼネラリ・スタジアム」と呼ばれ、歴史あるサン・シーロに事実上取って代わる。両クラブは昨年11月、必要な土地を市から1億9700万ユーロで購入した。これにより、両クラブの伝説的な現本拠地を将来的に解体する道が開かれた。

建設は2028年の着工を目指しており、必要な承認が得られれば、2031-32シーズンに最初の試合が行われる予定だ。両クラブのそれぞれのオーナーであるレッドバード・キャピタル・パートナーズとオークツリーが主導するこのスタジアム計画は、小売施設、レジャー施設、緑地を新設する広域の都市再生計画の中核にもなる。

この巨額の契約は、2021年にCrypto.comがレイカーズとキングスの共用するロサンゼルスのアリーナを巡って締結した7億ドルの契約を上回る。施設の近代化を進め、欧州の強豪との試合開催日収入の差を縮めようとするセリエAの両雄にとって、大きな後押しとなる。

ミラノの伝統に着想を得たデザイン

両クラブは共同発表で、ゼネラリとの提携を「世界のスポーツ界で最大級のスタジアム命名権契約の一つ」と表現した。この発表に合わせてスタジアムの公式完成予想図も公開され、ミラノの街に向けた印象的な建築構想が示された。

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フォスター＋パートナーズとマニカが共同で手がけるデザインは、「ミラノのドゥオーモの精緻な職人技」から直接着想を得ている。かつてロンドンのウェンブリー・スタジアムの設計で協力したノーマン・フォスター卿とデイビッド・マニカは、2層に分かれた、途切れることなく360度スタジアムを囲む観客席を構想した。

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ファンの観戦体験にも特に配慮した。象徴的な「クルヴァ」は、雰囲気と視覚的な迫力を最大限に高めるため、座席の傾斜を最大37度とした、急勾配の一体的なスタンドになる。発表によると、この大胆な構造は「最も重要な瞬間に、サポーターをこれまで以上に近づける」ことを狙ったものだ。

イタリアサッカーの施設を刷新

将来のサン・シーロからの移転は、一つの時代の終わりを意味する。1926年に建設され、1990年のワールドカップに向けた改修でも知られる同スタジアムの外壁に沿ったらせん階段は、世界中で一目でそれと分かる存在だ。しかし、老朽化したスタジアムには、現代の欧州サッカーで財政面の競争力を保つために必要な高級設備が大きく不足している。

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ゼネラリ・スタジアム計画は、ミランとインテルへの国内での影響にとどまらず、イタリアサッカー全体にとっても重要な一歩となる。セリエAのクラブを支える海外投資を背景に、国内の老朽化したスポーツ施設を刷新するよう求める圧力が高まっている。

イタリアはトルコと共同開催する2032年の欧州選手権に向け、近代化され、十分な機能を備えた会場を強く必要としている。ミラノの新スタジアムは大会を象徴する会場になると期待されている。

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控えるミラノダービー

2031年のスタジアム開場は大きな収益を生む未来を約束する一方、今週末は再びピッチ上に注目が集まる。ミランとインテルは経営面での協力をいったん脇に置き、土曜日にセリエAで行われる注目のミラノダービーで激突する。

歴史あるライバル同士の一戦はサン・シーロで行われる。将来の解体に向けたカウントダウンが始まる中でも、ファンは現在のスタジアムが生み出す熱狂的な雰囲気を改めて味わうことになる。