共有 GOALをGoogleでフォロー

ポール・スコールズ氏は、シーズン序盤から不振に苦しむマンチェスター・ユナイテッドの選手たちに、試合後に場内を一周してサポーターに挨拶するのをやめるよう訴えた。マイケル・キャリック監督率いるチームがプレミアリーグの降格圏に低迷し続ける中、クラブのレジェンドはこの恒例の行動を「恥ずかしい」と評した。

広告

ユナイテッド、歴史的な低迷のスタート

ユナイテッドはプレミアリーグで悪夢のようなシーズン序盤を過ごしている。10試合でわずか1勝にとどまり、11月の代表ウィークを前に18位に沈む。キャリック監督率いるチームは現在、リーグ戦で8試合勝利がない。クラブ史上、これほどの不振が続くのは2度目で、シーズンのこの段階では1986年以来の最低順位に並んでいる。

深刻な不振にもかかわらず、選手たちは最近の試合後もピッチを一周し、ファンに感謝を示してきた。この試合後の恒例行事を、クラブのレジェンドであるスコールズが厳しく批判した。

スコールズ、試合後の行動を痛烈批判

オールド・トラッフォードでボーンマスに3-0で完敗した後も、ユナイテッドの選手たちはファンに拍手を送るためピッチを歩いて回った。サポーターはキャリック監督を支持するチャントを歌っていたが、監督がトンネルに引き揚げると、すぐに選手たちへブーイングを浴びせた。

選手たちは日曜日、激戦の末にアストン・ヴィラと4-4で引き分けた後にも同じ行動を繰り返した。スコールズはチームの行動を容赦なく批判し、直ちにやめるべきだと訴えた。

広告 広告

「一つ、彼らがやめるべきことがある。毎試合後にピッチを一周することだ」とスコールズは『ザ・グッド、ザ・バッド＆ザ・フットボール』ポッドキャストで語った。「何なんだよ、くそっ。ひどすぎる。まったく、恥ずかしい。毎試合がシーズン最終戦みたいだ。さっさと引き揚げろ！」

Related Topics

バットも不満を表明

オールド・トラッフォードでの試合後の光景に不満を抱いているのは、スコールズだけではない。かつてユナイテッドでともにMFとしてプレーしたニッキー・バットも、クラブが危うい順位にいる中で引き分けを祝うのはまったく不適切だとの見方に同意した。

「あれには俺も腹が立つ」とバットはポッドキャストでの議論に加えた。「引き分けた後にピッチを一周して称賛を受けるなんて……」

広告

ユナイテッドはヴィラ戦では意地を見せ、今季5敗目を免れた。2度にわたって2点差をつけられながらも、粘り強く追い上げて勝ち点1を手にしたが、全体的な状況は依然として厳しい。

キャリック監督の将来は不透明

マンチェスター・ユナイテッドの首脳陣は現在、キャリック監督の立場を見直している。代表ウィーク中に監督交代に踏み切るかどうかを検討中だ。 エディ・ハウ、ユリアン・ナーゲルスマン、アントニオ・コンテの名前が後任候補として挙がっている。一方で、クラブ幹部がキャリック監督への信頼を維持し、シーズンを立て直す時間を与える可能性もある。