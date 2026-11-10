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ポール・スコールズ氏は、シーズン開幕からの惨憺たる不振を受け、マンチェスター・ユナイテッドの選手たちに試合後の場内一周をやめるよう求めた。クラブのレジェンドは、マイケル・キャリック率いるチームがプレミアリーグの降格圏に低迷し続ける中、この恒例の行動を「恥ずかしい」と評した。

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ユナイテッド、歴史的な低迷のスタート

ユナイテッドはプレミアリーグで悪夢のようなシーズン序盤を過ごしている。10試合でわずか1勝にとどまり、11月の代表ウィークを前に順位は18位。キャリック率いるチームは現在、リーグ戦で8試合勝利がない。クラブ史上、これほどの不振に陥るのは2度目で、シーズンのこの時点での順位も1986年以来の最低順位に並んでいる。

それでも選手たちは、最近の試合後もサポーターに感謝を示すためにピッチを一周している。この試合後の恒例行動を、クラブのレジェンドであるスコールズが厳しく批判した。

スコールズ、試合後の恒例行動を痛烈批判

マンチェスター・ユナイテッドの選手たちは、オールド・トラッフォードでボーンマスに0-3で完敗した後、サポーターに拍手を送るためピッチを歩いて回った。サポーターはキャリックに向けてチャントを歌っていたが、監督がトンネルへ引き揚げると、すぐに選手たちへブーイングを浴びせた。

選手たちは日曜日、白熱したアストン・ヴィラ戦で4-4の引き分けに終わった後も、同じ行動を取った。スコールズはチームの行動について言葉を選ばず、直ちにやめるよう求めた。

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「一つ言いたい。毎試合後にピッチを一周するのはやめるべきだ」とスコールズは、『The Good, The Bad & The Football』で語った。同番組のスポンサーはMidniteだ。「何なんだよ、まったく。ひどすぎる。ああ、恥ずかしい。毎試合がシーズン最終戦みたいだ。さっさと引き揚げろ！」

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バットも不満を表明

オールド・トラッフォードでの試合後の光景に不満を抱いているのは、スコールズだけではない。同じく元ユナイテッドMFのニッキー・バットも、クラブがリーグで危うい位置にいる状況で、引き分けを祝うのはまったく不適切だと同意した。

「あれには俺も腹が立つ」とバットはポッドキャストでの議論中に付け加えた。「引き分けの後にピッチを一周するなんて……」

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ユナイテッドは実際、ヴィラ戦では今季5敗目を免れるために意地を見せた。2度にわたって2点差をつけられながらも、粘り強く追いついて勝ち点1を手にした。しかし、全体的な状況は依然として厳しい。

キャリックの去就は不透明

マンチェスター・ユナイテッドの首脳陣は現在、指揮官としてのキャリックの立場を見直している。代表ウィーク中に監督を交代するかどうかを検討中だ。 エディ・ハウ、ユリアン・ナーゲルスマン、アントニオ・コンテが後任候補として取り沙汰されている。ただ、クラブ幹部がキャリックを引き続き信頼し、シーズンを立て直すための時間を与える可能性もある。