ブルーノ・フェルナンデスの考えでは、ロナウドはもっと違う形での別れに値していたようだ。「もしクリスが代表でのキャリアを終えたいのであれば、それは盛大なセレモニーとともにあるべきだ。こんな形であってはならない。なぜなら、それに値するし、彼にはその価値があるからだ。結局のところ、彼は私たちのサッカー、そして私たちの国における最大のアイコンなのだから」と、マンチェスター・ユナイテッドのMFはメディア『B24』に語った。

ロナウドは水曜日、デンマークでのアウェーゲーム（4-2）を前に、セレソンの指揮官ジョルジェ・ジェズスとの対立の中でポルトガル代表を早々に離脱し、そのためネーションズリーグの一戦を欠場した。その少し後、2016年欧州王者はインスタグラムへの投稿で、代表離脱の理由についての「真実」を「然るべき時に」明かすと発表した。ロナウドは、チームには「常に全力で身をささげてきた」と強調している。

ロナウドの離脱に対する反応はどうだったのか？

対立がどれほど深刻なものになっているかは、その翌日にはすでに明らかになっていた。ロナウドの象徴的な背番号7はラファエル・レオンに与えられた。 その後はスーパースターの身近な関係者からも厳しい反応が相次いだ。妹のエルマ・アヴェイロは代表監督を公然と批判。さらに辛辣だったのが司会者のピアーズ・モーガンで、72歳のジェズスを「傲慢なクソ野郎」と呼んだ。

ただ、その一方でロナウドと代表監督の間に歩み寄りの可能性も見え始めている。ポルトガルメディアの報道によると、ジェズスはスーパースターとの話し合いに応じる用意があるという。新聞『A Bola』は、可能性のある「和平サミット」とまで報じた。それによれば、代表監督はポルトガル連盟が働きかけた仲裁の試みを受け入れたという。

日曜日にポルトで行われるノルウェーとの第2戦を前に、ジェズスはこの状況について慎重な姿勢を示した。「これはクリスティアーノ・ロナウドを無視するという話ではない」と代表監督は強調した。「彼は代表チームとポルトガルの象徴だ。試合後には、それについて話す十分な時間がある」