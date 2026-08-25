「大きなパフォーマンス低下が起きているとは思わない」と、レッズのクラブレジェンドはSky Sportで語った。「ここ1年見てきたものこそが、おそらく彼の実像なんだろう。きちんとしたサッカー選手だよ」

昨季開幕前にマージー川のクラブへ移籍していたヴィルツについて、キャラガー氏は「110百万ポンドの価値があるべき選手ではなく、おそらく50～60百万ポンドほどの価値の選手だと思う」と説明。「きちんとしていて、ボール感覚もいい。人々が何を期待しているのか、私にはよく分からない」と続けた。

48歳の同氏には、もはやチーム内での起用法も見えていないという。「ヴィルツをどうするんだ？」とキャラガー氏は問い、「選手がプレミアリーグに順応するのに1年必要だという考えは、私は神話だと思っている」と説明した。

フロリアン・ヴィルツにリヴァプール退団を示唆

キャラガー氏の批判の決定的な理由となったのは、シーズン開幕戦でのヴィルツのパフォーマンスだった。新指揮官アンドニ・イラオラ率いるチームは、ニューカッスル・ユナイテッド戦で後半アディショナルタイムに何とか2-2（0-1）へ持ち込んだが、その時点でヴィルツはすでにリヴァプールのピッチ上にはいなかった。ドイツ代表は63分に交代していた。

「この話題が出るのは6週間後だと思っていた」とキャラガー氏は話しつつ、「でも、もう今出てきている。彼がチームのどこにフィットするのか、私にはまったく見えない」と指摘。ヴィルツは今季初戦で司令塔としてプレーしたが、そのポジションには元ライプツィヒのドミニク・ソボスライを見たいという。ハンガリー代表は試合終盤の同点弾となるPKを決めていた。

「このままでは続けられない。機能していない。昨季も機能していなかった。単純に、もう彼がチームに合わなくなってきている段階に近づいていると思う」とキャラガー氏は語った。

キャラガー氏のそばには、ドイツ代表の明確なレベルアップを求めたもう一人の著名なヴィルツ批判者、ギャリー・ネヴィルもいる。「そんなにいい人でいたいなら、信じられないほどサッカーがうまくないといけない」と、Sky のポッドキャストで警鐘を鳴らした。「ヴィルツにはその獰猛さが欠けている」と、ネヴィル氏はドイツ人司令塔を名指しで批判。「ただピッチを走っているだけの、感じのいい選手にしか見えない。本当に身を削っているような印象をまったく与えないんだ。そういうことはあるし、そういうスタイルの選手もいる。でも時々、彼の尻を蹴飛ばしたくなるよ」