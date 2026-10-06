「彼は私がこれまで一緒に仕事をしてきた中で最高の得点者だ」と、トーマス・トゥヘルのアシスタントで、FCBでも同氏と共闘した人物は語った。「これまで一緒に仕事をしてきた偉大なストライカーたち、クリスティアーノやそういった選手たちも含めての話だ」と付け加えた。CR7は、バリーがポルトガル代表でロベルト・マルティネスの下で働いていた際に知り合った。

ケインは今年、昨年の世界最優秀選手に贈られるバロンドールの有力候補の一人と見なされている。この賞は10月26日にパリで授与される。ケインに加え、ラミン・ヤマル（バルセロナ）とキリアン・エムバペ（レアル・マドリー）も、初のバロンドール受賞へ大きなチャンスがあるとみられている。

バリーは、とりわけケインがウォーミングアップで見せる準備ぶりを絶賛した。定期的に驚くような形でシュートをゴールに突き刺すからだ。「みんなは『驚異的』だったと言うが、私ならハリーにとってはごく普通のことだと言う。ウォーミングアップで見えるもの、ボールコントロールの反復、精度。それは私がこれまで一度も経験したことのないレベルだ」と、このイングランド人は語った。

ハリー・ケインは今季どんな数字を残しているのか？

ケインは今季、トッテナム・ホットスパーから9500万ユーロの移籍金で加入して以来、得点王に輝いてきたバイエルンで、公式戦7試合に出場して6得点2アシストを記録している。

さらに直近では、ブンデスリーガ最少試合で100得点に到達した選手の記録も打ち立てた。ケインはドイツ1部での98試合目となったウニオン・ベルリン戦の7-0の試合で、この大台に到達した。