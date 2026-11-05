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ドイツ代表のユルゲン・クロップ監督は、セルビア、オランダとのUEFAネーションズリーグの試合に向け、24人に絞ったメンバーを発表した。ブンデスリーガ得点ランキング首位のニクラス・フュルクルクが代表に復帰した一方、ボルシア・メンヒェングラットバッハに所属する17歳のMFワエル・モヒヤがサプライズで初のA代表招集を受けた。

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クロップ監督、ドイツ代表を絞り込み。17歳の新星をサプライズ招集

ドイツ代表のユルゲン・クロップ監督が24人を選出した。UEFAネーションズリーグのグループステージ最終戦、セルビア戦とオランダ戦に臨むメンバーだ。9月には44人を招集した59歳の指揮官は、今回メンバーを絞り込む一方、ボルシアMGの17歳の新星ワエル・モヒヤを初招集した。

ヴェルダー・ブレーメンのFWニクラス・フュルクルクも復帰。今季は開幕から好調で、8試合9得点を挙げ、ブンデスリーガの得点ランキングで首位に立っている。

負傷しているバイエルン・ミュンヘンのセルジュ・ニャブリとジャマル・ムシアラは選外となった。ライプツィヒのDFダヴィド・ラウム、ニック・ヴォルテマーデ、カリム・アデイェミも招集されていない。

モヒヤの可能性に期待する指揮官、ケアの責任も強調

12月に18歳になるモヒヤを選出した理由について、クロップ監督はMFの急成長を高く評価した。「ワエル・モヒヤは、こういう例の一つだ。ブンデスリーガでプレーする17歳はそう多くない。それだけでも際立っている。しかも、彼は良いプレーをしている」と語った。

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「監督の仕事は、選手たちを最適なポジションでプレーさせ、力を発揮させることだけではない。選手をケアする責任もある」

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「選手が若ければ若いほど、その責任は大きくなる。彼を招集し、1週間の練習で実際に見てみることで意見が一致した」と指揮官は付け加えた。

ネーションズリーグの2連戦に臨むドイツ代表24人を発表

クロップ監督が選んだメンバーには、各ポジションで代表経験豊富な選手と将来有望な若手が名を連ねた。

GK： アレクサンダー・ニューベル、マルク＝アンドレ・テア・シュテーゲン、ヨナス・ウルビヒ。

アレクサンダー・ニューベル、マルク＝アンドレ・テア・シュテーゲン、ヨナス・ウルビヒ。 DF： ヴァルデマール・アントン、ナサニエル・ブラウン、フィン・イェルチュ、マクシミリアン・ミッテルシュテット、ニコ・シュロッターベック、ヨナタン・ター、マリック・チャウ、フィリップ・トロイ。

ヴァルデマール・アントン、ナサニエル・ブラウン、フィン・イェルチュ、マクシミリアン・ミッテルシュテット、ニコ・シュロッターベック、ヨナタン・ター、マリック・チャウ、フィリップ・トロイ。 MF： トム・ビショフ、サイード・エル・マラ、ブラヤン・グルダ、レナルト・カール、ヨシュア・キミッヒ、ワエル・モヒヤ、フェリックス・ヌメチャ、アレクサンダル・パヴロヴィッチ、デリー・シェルハント、フロリアン・ヴィルツ。

トム・ビショフ、サイード・エル・マラ、ブラヤン・グルダ、レナルト・カール、ヨシュア・キミッヒ、ワエル・モヒヤ、フェリックス・ヌメチャ、アレクサンダル・パヴロヴィッチ、デリー・シェルハント、フロリアン・ヴィルツ。 FW： ユネス・エブヌタリブ、ニクラス・フュルクルク、カイ・ハヴァーツ。

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クロップ監督は選手層の厚さについて、「起用できる質の高い選手が多ければ多いほど、選考は難しくなる。だが、それは歓迎すべき悩みだ」と述べた。

スライド4：ドイツ代表、ネーションズリーグの重要なグループ戦に集中

代表チームは月曜日にヘルツォーゲンアウラハのアディダス本社に集合。その後ベオグラードへ移動し、11月13日金曜日にセルビアと対戦する。

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続いて11月16日月曜日には、グループ首位のオランダをベルリンのオリンピアシュタディオンに迎える。ここまで4試合で1勝という波のあるスタートから、成績を上向かせたいところだ。

クロップ監督率いるドイツは、10月のセルビア戦に2-0で勝利し、アムステルダムでの試合を1-1で引き分け、ギリシャとの2連戦では勝利を挙げられず、勝ち点4としている。