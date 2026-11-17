共有 GOALをGoogleでフォロー

ドイツ代表のユルゲン・クロップ監督が、オリンピアシュタディオンでのオランダ戦5-0大勝を称賛した。この圧勝でドイツはグループA2の首位を確保し、UEFAネーションズリーグ準々決勝に進出した。

広告

ドイツ、圧勝でグループ首位を確保

ドイツはベルリンの満員のオリンピアシュタディオンで見事な戦術的パフォーマンスを披露し、UEFAネーションズリーグのグループ最終戦でオランダに5-0で圧勝した。デリー・シェルハントのゴール、フロリアン・ヴィルツの2得点、ニコ・シュロッターベックのヘディング弾、そして終盤のブラヤン・グルダの一撃により、ドイツは隣国オランダを相手に1959年以来最大の勝利を収めた。

この大勝でユルゲン・クロップ監督率いるドイツは3位からグループA2の首位に浮上。対戦成績による順位決定でギリシャとオランダを上回り、両チームも準々決勝に進出した。

クロップ監督、チームの素晴らしい出来を称賛

試合終了後、報道陣の取材に応じたクロップ監督は、チームのプレーの質とドイツのサポーターが生み出した熱気への喜びを語った。

クロップ監督は「今日の試合は並外れたものだった。それも、非常に強い相手に対してだ。前半は少し対応し、自分たちの戦い方を見つける必要があった」と述べた。

広告 広告

「その後、信じられないようなゴールをいくつか決めた。素晴らしい試合で、最高の経験だった。ベルリンで満員の観客の前に立ち、これを実現する機会が得られるとは夢にも思わなかった」

Related Topics

中盤での戦術的な攻防

試合の戦術面を分析したクロップ監督は、両チームが序盤から高い位置でプレスをかけようとした後、ドイツがリズムをつかみ、空いたスペースを生かしたと指摘した。

クロップ監督は「両チームとも高い位置からプレスをかけようとしていた。私たちはロングボールを蹴った後のセカンドボールを回収したかった。オランダも同じ狙いだった。ボールが地上にあるときは苦労した」と説明した。

広告

「その後、私たちはより自由にプレーし始め、与えられたスペースを使って素晴らしいプレーを見せた」

特別なチームとともに前を向く

最後にクロップ監督は、チームの結束力と可能性を称え、この大勝によって代表チームに関わる誰もが将来への希望に満ちていることを強調した。

広告

クロップ監督は「このチームは非常に特別な集団だ。今日ここにいた誰もが、笑顔で家路につくだろう」と付け加えた。

グループ首位で準々決勝進出を決めたドイツは、大きな勢いを得て2027年を迎える。