そのため、長年のDFBファンであるスティーブン・パウロヴィチは、自ら「アデイェミ」と叫んで対抗した。バルセロナのスターを後押しする彼の声は、ARDの場外マイクにもはっきりと拾われていた。

試合後、パウロヴィチはまずインスタグラムの投稿でこの出来事を明らかにした。その後、32歳のパウロヴィチはBildとFrankenpostに対し、自身の叫び声の背景をこう説明している。「最初の1分に、僕らの後ろの3列目からドイツ人選手に向けたひどい中傷が飛んできた。最初は特にバイエルンの選手に向けられていた。やがて侮辱はエスカレートし、見た目に関するものにまで及んだ」とパウロヴィチは語った。

スタンドで騒動発生：DFBスターだけでなくファンにも侮辱

しかし、代表選手への言葉による攻撃だけでは終わらなかったようだ。ほかの観客も激しく侮辱され、さらには暴力までほのめかされていたという。「ほかの観客も『こっちに来いよ！』とか『お前はいったい何がしたいんだ？』といった叫び声でひどく侮辱され、さらには暴力までほのめかされた。僕らはすぐに係員に知らせた。だが反応はなく、肩をすくめるだけだった。」

そこでパウロヴィチは、その中傷にポジティブな声援で対抗することを決めた。「彼らが何か不快なことを叫ぶたびに、僕はもっと大きな声で前向きなことを叫んだ」と説明した。自分の声がテレビのマイクにまで入るとは思っていなかったという。「自分の声が聞こえているなんて全く知らなかった。スタジアムではまったく電波がなかったし、ギリシャのファンも本当に大声だった。だから、あれほどはっきり自分の声が聞こえていたことには本当に驚いている。」

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パウロヴィチにとって、この状況は異例だった。「代表戦でこんなことはまだ経験したことがない。ドイツ戦は本来すごく落ち着いていて、ブンデスリーガの試合とは比べものにならない。相手がイタリアでもフィンランドでも、とても平和な雰囲気なんだ。でも、どこにでも厄介者はいる。」

スポーツ面でも、この敗戦はドイツ代表にプレッシャーをかけた。ギリシャに0-1で敗れたこの試合は、ユルゲン・クロップのドイツ代表監督時代における初黒星にもなった。デビュー戦が1-1の引き分けに終わっていたため、クロップは今なお初勝利を待つことになっている。次のチャンスは木曜日のセルビア戦だ。