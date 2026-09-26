FCバルセロナの攻撃の中心は、ウェンブリーで行われた一戦で世界王者に開始2分に先制点をもたらした。データ提供元のOptaによれば、これは名高い国立競技場でイングランドが喫した失点としては約70年ぶりの最速記録となった。

そもそもイングランドは、その代表戦の歴史全体でもウェンブリーでこれより早く失点したのはわずか2度しかない。1953年にはハンガリーがすでに1分に得点しており、その後1957年、つまり69年前にはスコットランドも同じことを成し遂げていた。

ヤマルはこの早い時間帯のゴールで、イングランドのセンターバック、マルク・グエイ（マンチェスター・シティ）の大きなミスに乗じた。最後尾にいたそのグエイは、あまりにも無造作にバルサのスターにボールを奪われると、ヤマルは迷いなくペナルティーエリアへ侵入。グエイのプレッシャーを受けながらも冷静にイングランドGKジェームズ・トラッフォードの脇を抜き、スペインに先制点をもたらした。

ラミン・ヤマルはFCバルセロナで新シーズンをどのようにスタートさせたのか？

ヤマルにとっては、クラブでの圧巻のシーズン序盤を継続する一撃でもあった。ここまでバルセロナで公式戦8試合に出場し、19歳のヤマルは2026-27シーズンですでに8得点6アシストを記録している。一方、スペイン代表ではこれが34試合目での8点目となった。

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ラ・フリア・ロハの大きな目標は、シャビ、アンドレス・イニエスタらを擁した前回の黄金世代にならうことだ。彼らは2008年から2012年にかけて、主要大会3連覇（EURO 2008、2010年W杯、EURO 2012）を成し遂げた。ヤマルらもEURO 2024優勝、2026年W杯制覇に続き、2028年にイギリスとアイルランドで開催される次回のEUROで、同じ偉業を達成できる可能性がある。