エッフェンベルクはt-onlineでのコラムで、日曜夜に2004年の欧州王者相手に喫した0-1の苦杯は、これ以上ないほど最悪のタイミングで訪れたと記した。

元ブンデスリーガのプロ選手は「ここははっきり言わざるを得ない。新たにドイツ代表監督に就任したユルゲン・クロップにとって、就任からこれほど早い時期にこれ以上悪い結果はあり得なかった。しかしそれだけではない。クロップ就任で沸き起こった高揚感を抱えるドイツサッカー全体にとっても、これ以上悪い結果はあり得なかった」と述べた。

その理由について、クロップの新たなDFB監督就任は国中に大きな熱狂と、ネーションズリーグ初戦への期待感を呼び起こしていたからだと説明した。「まさに、メンバー発表後の前回コラムで私が警鐘を鳴らしていたことが現実になった。ようやく戻りつつあったDFBチームをめぐる熱狂に、非常に大きな冷や水が浴びせられた」とエッフェンベルクは綴っている。

そして、ついに現実を突きつけられたとし、その現実はこうだとした。「ドイツはもはやトップネーションではなく、世界サッカーの中で追随するだけの存在だ。もはやこれを否定したり、美化したりすることは誰にもできない」

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ユルゲン・クロップの戦術的アプローチにシュテファン・エッフェンベルクが困惑

エッフェンベルクが特に疑問を抱いたのは、ドイツ代表がギリシャとの一戦にどう臨んだか、そのやり方だった。「ギリシャが引いて守ることは何の驚きでもなかった。彼らのことは20年以上前から知っている。そうやって彼らは2004年、オットー・レーハーゲルの下で欧州王者になった。ドイツ代表も、クロップとそのコーチングスタッフも、この昔から知られた戦い方に対して何の打開策も持たず、解決策を見つけられなかったことを責められなければならない」と58歳の同氏は記した。

また、ギリシャ戦全体の内容が弱かっただけではなく、すでにオランダ戦でもDFBチームのパフォーマンスは良くなく、かなりの試合運に恵まれてようやく1-1の引き分けを手にしたにすぎなかったという。「オランダとの初戦も負けていておかしくなかった。あのドイツ代表のパフォーマンスは良かったが、圧倒的ではなかった」とエッフェンベルクは語った。

結果については「最終的には喜ぶべきものだ。というのも、1-1という結果はオランダよりむしろ我々に好意的なものだったからだ。マルク＝アンドレ・テア・シュテーゲンは、いくつか不安定な場面がありながらも何度も見事なセーブを見せた。そうでなければ、この試合の時点でDFBチームにとって痛い結末になっていてもおかしくなかった。その代わり、避けられないことが3日後に起きた」とした。

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DFBチームの次戦の相手は？

その一方でエッフェンベルクは、クロップが自身の主力メンバーを見つけ、戦術面の細部を磨き上げるための時間は与えられるべきだとも認めた。「もちろん、クロップにも選手たちにも、お互いを理解するための時間は必要だ。この『プロセス』は十分に難しいものになるだろう」

少なくとも直近の戦いぶりからは、望まれていた進歩はまだ見て取れないという。「将来性があるとしても、これは懸念材料でなければならない」とエッフェンベルクは述べ、最後にクロップへこう呼びかけた。「世間は彼に対して、他の監督よりも寛容だ。だが、その一方で他の監督以上に大きな期待も向けられている。だからこそ、今は注意しなければならない。今後の試合でも改善が見られなければ、彼に対する論調もすぐに厳しさを増すだろう。そのことに備えておかなければならない」

ネーションズリーグAのAリーグ・グループ2で、ドイツは2試合を終えて勝ち点1。現在はギリシャ（勝ち点6）、オランダ（勝ち点4）に次ぐ3位につけている。次戦では木曜日にセルビアがDFBチームを待ち受ける。