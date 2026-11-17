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フライブルクのFWデリー・シェルハントが、代表初ゴールを決めた喜びを語った。シェルハントはUEFAネーションズリーグでドイツがオランダに5-0で大勝した試合で先制点を挙げた。

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ベルリンで均衡を破ったシェルハント

フライブルクのFWデリー・シェルハントが、オリンピアシュタディオンで行われたドイツ代表のオランダ代表に対する鮮烈な5-0の勝利で、歴史に名を刻んだ。前半終了間際、鮮やかなカーブをかけたシュートをゴール上隅に決めて均衡を破り、ユルゲン・クロップ率いるチームを歴史的勝利へと導いた。

この勝利でドイツはグループA2の首位を確定。ベルリンでのUEFAネーションズリーグの忘れがたい一夜を締めくくった。

夢のような瞬間

試合後にARDの取材に応じたシェルハントは、笑顔を見せながら、これほど注目度の高い一戦で代表のトップチームでの初ゴールを決めた現実離れした感覚は、言葉では表しきれないと認めた。

「これ以上ないほど、うまくいった。これ以上のことは夢にも思えなかった。何もかも少し信じられない」とシェルハントはARDに語った。

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「とても楽しかったし、ただただ最高にうれしい」



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その夢のような瞬間をさらに振り返り、シェルハントは続けた。「何と言えばいいんだろう？ これ以上うまくいくことはなかったと思う。これ以上のことは夢にも思えなかった。本当に信じられない。ものすごく楽しかったし、ただただ最高にうれしい」

積極的な戦術が実を結ぶ

シェルハントの先制点は、ヨシュア・キミッヒとドイツの中盤がハイプレスの指示を遂行し、危険なエリアでボールを奪い返した後に生まれた。フライブルクの若手は見事な冷静さでチャンスをものにし、ドイツにハーフタイムを前にした重要な心理的優位をもたらした。

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「先制点を決められて、とても誇らしく、うれしかった」とシェルハントは付け加えた。

明るい未来へ

代表初ゴールを決め、5-0という大勝も収めたシェルハントは、変化を続けるユルゲン・クロップのチームで重要な存在になりそうだ。

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ドイツが新たな時代へ移り、3月のUEFAネーションズリーグ準々決勝に備える中、このような活躍は代表チームに台頭する選手層の厚さを示している。シェルハントは今後の誕生日の予定についても語った。「もちろん、予定はあるよ。事前にうまくいくとイメージしていたんだ。友人や家族みんなとのすてきな夕食を計画している。とても楽しみにしているよ。ここ、僕の街で先制点となる1-0のゴールを決められたんだから、これ以上うまくいくことはなかったと思う。とてもうれしいし、誇らしい。仲間たちとサッカーをするのは本当に楽しいよ」