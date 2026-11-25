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バイエルンのヴァンサン・コンパニ監督は、水曜夜のチャンピオンズリーグ、OSCリール戦で1-2と敗れた後、極めて厳しい人員事情の中でも戦いを楽しむ必要があると強調した。敗戦から前向きな要素も見いだし、前回王者PSGにも言及している。

「前半については、これ以上はできなかった」。コンパニ監督は試合後、DAZNでそう語り、 大幅に戦力を欠くチーム の前半45分の出来に強い満足感を示した。そのチームでは、 コンラート・ライマーがセンターフォワードを務める 必要まであった。「前半は、我々が思い描いていた通りだった」とバイエルンの指揮官は述べた。

ライマーも前半の好内容を強調した。「前半はとてもいいプレーができた。やりたいことを多く実行できた。鋭くプレーし、何度もボールを奪い、多くの競り合いに勝った」とオーストリア人選手は語った。

バイエルンはフランス・リーグ・アンで3位の相手との試合を前半は支配し、ダヨ・ウパメカノのヘディング弾（15分）で、前半を妥当な1-0のリードで終えた。しかし後半に入ると様相が変わった。ハリー・ケイン、マイケル・オリーセ、マヌエル・ノイアー、セルジュ・ニャブリ、イスマエル・サイバリ、アルフォンソ・デイヴィスという著名な6選手を負傷で欠いたドイツ最多優勝クラブは、次第に試合をコントロールできなくなった。

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コンパニ監督、後半のバイエルンは「自分たちのリズムを取り戻せなかった」

「後半は 自分たちのリズムを取り戻せなかった 。あらゆることを試した。チームの献身性が足りなかったなどと責めることはできない」とコンパニ監督は分析した。リールはバイエルンの問題につけ込み、上田綺世のゴール（62分）とアレクサンダル・パブロヴィッチの不運なオウンゴール（65分）により、わずか3分間で試合をひっくり返した。

Getty Images

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「もちろん、2失点目はあってはならない」。コンパニ監督は、決勝点を許すまでの選手たちの対応を問題視した。相手陣深くでのバイエルンのFKから、リールが一気にカウンターを仕掛けた場面だった。レアル・マドリーのスーパースター、キリアンの弟イーサン・エムバペは、バイエルンのGKヨナス・ウルビヒに向かってフリーで走り込み、シュートも巧みに放ったが、ボールはポストを叩いた。跳ね返ったボールをパブロヴィッチがクリアしようとして、不運にも自陣のゴールに入れてしまった。

「今はとにかく戦うことが大事だ。再び勝利する状態に戻り、チームをもう一度機能させなければならない。戦いを楽しみ、正面から向き合わなければならない時もある」。コンパニ監督は、厳しい今後数週間に向けた方針を示した。「あの前半からは、間違いなく前向きなものを持ち帰れる。だが、もちろん今日は結果が最も重要だった。それでも、この結果でチャンピオンズリーグの行方が決まるわけではない」

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バイエルンのCLにとって励みとなるPSGの例

ベルギー人指揮官は、過去2シーズンのチャンピオンズリーグ王者との比較で、自身とチームを奮い立たせた。「PSGはこれまで一度もトップ8に入らなかったが、それでも2度優勝した」と振り返る。パリのクラブは2024-25、2025-26シーズンともに最後は優勝トロフィーを手にした一方、リーグフェーズではそれぞれ15位、11位でトップ8を逃し、いずれもプレーオフを経て勝ち進まなければならなかった。

バイエルンも今季、その道をたどる可能性がある。8試合中5試合を終え、勝ち点8で現在15位につけている。「この試合をいつまでも頭に残しておくわけにはいかない」とコンパニ監督は、すぐに前を向く考えだ。「これから待ち受ける戦いを楽しむ必要がある。それもサッカーの一部だ。いつも簡単にいくわけではない」

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ブンデスリーガでは、土曜日に敵地でハンブルガーSV、6日後にはホームでSCパーダーボルンと、勝利が求められる2試合が控える。その間にはDFBポカールで、 2部首位のヘルタ・ベルリン と対戦し、準々決勝進出を目指す。チャンピオンズリーグでは12月8日、ホームでのスラヴィア・プラハ戦で何としても勝利が必要だ。

バイエルンの主力大量離脱にライマー「個の力はもちろん助けになる」

リール戦で負傷により著名な選手が多数不在だったことについて、ライマーは「もちろん、欠けているのはトップ選手たちと、その高い能力だ。特に相手が深く守り、解決策を見つけなければならない時、個の力は試合を決めたりゴールを奪ったりする助けになる」と語った。ただし、人員事情を言い訳にするつもりはまったくない。「僕たちは団結しているし、いる選手たちでサッカーをして、試合に勝とうとしている」と、複数のポジションをこなすライマーは述べた。

Getty Images

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得点源のケインが不在の中、慣れないセンターフォワードを務めたことについて、ライマーは「間違いなく違った」と話した。「自分なりのやり方でプレーしようとした。でも、もちろん最初は慣れない。普段とは違うスペースにいて、パスを受けられるように動こうとする。うまくいく時もあれば、そうでない時もある。とにかくチームを助けようとした」