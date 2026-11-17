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フライブルクのFWデリー・シェルハントが、代表初ゴールを決めた喜びを語った。UEFAネーションズリーグでドイツがオランダに5-0で大勝した試合で、先制点を挙げている。

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ベルリンで均衡を破ったシェルハント

フライブルクのFWデリー・シェルハントが、オリンピアシュタディオンで行われたドイツのオランダ戦、5-0の圧勝で歴史に名を刻んだ。前半終了間際に鮮やかなカーブをかけたシュートをゴール上隅に決めて均衡を破り、ユルゲン・クロップ率いるチームを歴史的勝利へと導いた。

この勝利でドイツはグループA2の首位を確定。ベルリンでのUEFAネーションズリーグの特別な一夜を締めくくった。

夢のような瞬間

試合後、笑顔を見せながらARDの取材に応じたシェルハントは、これほど注目を集める一戦でドイツ代表として初ゴールを決めた夢のような瞬間を、言葉では表しきれないと認めた。



「何と言えばいいのでしょう。これ以上うまくいくことはなかったと思います。これ以上のことは夢にも思えなかった。本当に信じられません。ものすごく楽しかったですし、ただただ嬉しいです」とシェルハントはARDに語った。

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積極的な戦術が実を結ぶ

シェルハントの先制点は、ヨシュア・キミッヒらドイツの中盤がハイプレスの指示を遂行し、危険な位置でボールを奪い返した後に生まれた。フライブルクの若手は見事な落ち着きでチャンスをものにし、ハーフタイムを迎えるドイツに心理面で重要な優位をもたらした。

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「先制点を決められて、とても誇らしく、嬉しかったです」とシェルハントは付け加えた。

明るい未来へ

代表初ゴールを決め、5-0の大勝も収めたシェルハントは、変化を続けるユルゲン・クロップのチームで重要な存在になりそうだ。

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ドイツが新たな時代へ移り、3月のUEFAネーションズリーグ準々決勝に備える中、今回のような活躍は代表チームに生まれつつある選手層の厚さを示している。シェルハントは、近づく誕生日の予定についてもこう語った。「ええ、もちろん予定はあります。事前にうまくいくと強く思い描いていました。友人や家族全員との素敵な夕食会を企画しています。本当に楽しみです。ここ、自分の街で1-0とするゴールを決める以上に、うまくいくことはなかったと思います。とても嬉しいですし、誇らしいです。仲間たちとサッカーをするのは、ただただものすごく楽しいです」