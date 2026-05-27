水曜午後、ロナルド・クーマン監督がワールドカップ代表26名を発表。マルテン・デ・ローンとメンフィス・デパイは選ばれたが、注目選手数名が落選。Voetbalzoneが落選した注目選手10名をリストアップしている。

エマニュエル・エメガ

エメガはクーマン監督から注目されていたが、今季はコンディション不良でRCストラスブールで18試合の出場にとどまり、代表デビューは持ち越しとなった。

ケネス・テイラー

2023年のフランス戦（0-4敗退）以降、代表での出場は1試合のみ。今季の好調ラツィオでの活躍も、クーマンの心は動かなかった。

ルチアーノ・ヴァレンテ

ヴァレンテはフェイエノールトでの波乱のスタートを経て11月に代表デビューしたが、後半戦の不調でW杯メンバー入りはならなかった。

ジャスティン・バイロウ

クーマンは2024年欧州選手権でバート・フェルブルッヘンとマーク・フレッケンを起用すると表明。そのためビジョウは、2026年ワールドカップで4人目のGKとして招集されることを期待していた。 というのも、ロビン・ルーフスもすでにクーマン監督にとって確実な選択肢だったからだ。ビジョーはジェノアで好調なシーズンを送ったが、結局、代表入りを逃してしまった。

キリンディ・ハートマン

ハートマンはクーマン監督の下でオランダ代表に5度選ばれた。2023年の代表デビュー戦・フランス戦（1-2敗戦）でゴールを決め、存在感を示した。しかし今シーズンはバーンリーでの出場機会が減り、代表から外れた。

キース・スミット

W杯直前にはクーマン監督から高い評価を受け、AZの若き才能として代表入りが確実視されていたが、結局は招集外となった。代わりにフォワードが1人追加された。

ステファン・デ・フライ

デ・フライは代表入り確実とされていたが、セリエA最終戦で負傷し、今回のW杯を欠場することになった。

イアン・マッツェン

マッツェンは昨年のネーションズリーグ準決勝スペイン戦で好プレーを見せ、見事なゴールを決めた。試合はPK戦の末敗れたが、彼はその後代表から遠ざかっている。今季はヨーロッパリーグ制覇したアストン・ヴィラで44試合に出場した。

ジアン・フレミング

フレミングは大会直前までコエマン監督から連絡がなく、プレミアリーグ11得点を挙げても代表入りは叶わなかった。本人は「プレミアで10ゴール決めたオランダ人ストライカーは他にはいない」とESPNに語った。

ジェレミー・フリンポン

コエマン監督が発表した26人のW杯代表メンバーで最も目立つのは、フリンポンの不在だ。リヴァプールの彼はオランダ代表で右ウイングとして多くの試合に出場していたが、今回は競技上の理由で選ばれなかった。監督は本大会でウイングを起用しない方針とみられる。

ルツハレル・ヘルトゥイダ

また、多くのファンが代表入り予想していたDFゲルトゥイダも落選した。右SBとCBをこなす彼はライバルより一歩リードしていたが、クーマン監督はW杯メンバーにティンバーとダムフリーズを選んだ。