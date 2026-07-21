Bildによると、アトゥボルは水曜日に始まるオーストリアでのトレーニングキャンプに、ヨーロッパリーグ準優勝クラブとともに帯同しないという。

GKはなお1年間フライブルクと契約を残しているものの、今夏の退団はすでに昨季終了前後の時点で確実視されていた。春にアトゥボルは契約延長を拒否しており、2027年にフリーで去ることを避けるため、2026年の移籍が極めて有力となっていた。

そのためブライスガウアーは、ヴェルダー・ブレーメンから1200万ユーロで加入したミオ・バックハウスを後継者としてすでに確保している。ただ、アトゥボルは依然として新クラブを見つけられていないため、現在もSCフライブルクでコンディションを維持している。もっとも、チーム練習には参加しておらず、個別トレーニングのみを行っている状況だ。この異例の状況は、今回のトレーニングキャンプ不参加によってさらに新たな局面を迎えた。Bildによれば、アトゥボル自身がこの措置を働きかけたという。不必要な負傷リスクを避けるため、そして自身の将来を最終的に前に進めるためだ。

ノア・アトゥボルはどうしてもプレミアリーグ行きを望んでいるようだ

というのも、24歳の同選手はすでに新クラブ加入目前にあるとみられているからだ。 現在はプレミアリーグ移籍に向けた話し合いが進んでいるという。AFCボーンマスとヨーロッパリーグ王者アストン・ヴィラという2つのイングランド1部クラブがアトゥボルに接触しているとされ、同選手は一時、駆け引きを誤って当面はフライブルクでスタンド暮らしとなる危険もあるように見えた。

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その危険は消えたようで、ユヴェントスにもアトゥボルへの関心があるとみられている。ただ、本人が明確に最優先している行き先はプレミアリーグのようで、そこへの移籍成立は遅くとも7月末までに見込まれているという。直近では、昇格組のハル・シティとコヴェントリー・シティにはすでに断りを入れたとされており、その理由はボーンマスやヴィラのような、より野心的なクラブを交渉材料として残しているためだという。

アトゥボルは13歳の時にすでにフライブルクの下部組織へ移り、2023年には地元クラブで正GKに上り詰めた。昨季7位でシーズンを終えたチームで、アトゥボルはブンデスリーガ通算94試合に出場している。