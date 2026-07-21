『ビルト』紙によると、アトゥボルは水曜日に始まるオーストリア合宿にEL決勝進出チームと共に参加しない。

フライブルクとの契約はあと1年残っているが、昨季終盤には今夏退団が確実視されていた。春先に契約延長を拒否し、2027年のフリー移籍を避けるため2026年の移籍が濃厚となった。

後任にはブレーメンから1200万ユーロで獲得したミオ・バックハウスがすでに決まっている。 アトゥボルは新天地が見つかるまでSCFでコンディションを維持しているが、チーム練習には参加せず個人トレーニングに専念している。 この異例の状況に、キャンプ不参加という新たな展開が加わった。独紙『Bild』によると、アトゥボルは負傷リスクを避け、将来を確実なものにするため自らこの措置を提案したという。

彼はプレミアリーグ移籍を強く希望している。

24歳の彼は現在、新クラブ加入が目前だと報じられている。プレミアリーグ移籍の交渉が進んでおり、AFCボーンマスとEL王者のアストン・ヴィラが興味を示している。一時は移籍が遅れ、当面はフライブルクのスタンド観戦となる可能性もあった。

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その危機は回避された。イタリアの名門ユヴェントスも関心を示しているが、本人はプレミアリーグを明確に希望。移籍が成立するのは遅くとも7月末の見込みだ。 昇格組のハル・シティとコヴェントリー・シティのオファーはすでに断り、より上位のクラブを優先している。

アトゥボルは13歳でフライブルク下部へ移籍し、2023年に正GKに定着。昨季7位のフライブルクでブンデス通算94試合に出場した。