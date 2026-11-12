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ポッドキャスト 「After The Final Whistle」で、ボルシア・ドルトムントの元選手ニクラス・ズーレが、自身のキャリアの終わりを終わらせる決断に至るうえで、何が助けになったかを明かした。仏教の僧侶が、ズーレについて事前知識のないまま、50ページに及ぶ性格分析の文書を提示したという。

プロサッカー界で10年以上を過ごしたセンターバックは、他者に左右される日常を離れ、新たな生き方を模索していた。「まずは生活に安定を取り戻し、自分の行動に、いわば別の習慣を取り入れようとする。13年間、週ごとに生活してきたからだ。何も計画できない。監督が『日曜日は休み』と言っても、負ければ日曜日に練習場へ行かなければならないかもしれない。自分の生活がコントロールされているんだ」とズーレは語った。

長年にわたり代表でプレーしてきたズーレは、次第に心の落ち着かなさを自力では抑えられなくなり、やがて仏教に向かった。「人には一定の習慣があるし、『もう自分の助けにはならない』と思うこともある。長く続けすぎたからかもしれないし、本当に勝ち取りたかったものをすべて勝ち取ったからかもしれない。キャリアの中でいくらかお金を稼いだからかもしれない。理由はいろいろある」と説明し、こう続けた。「自分の頭の中だけでは、もう整理できなかった。助けが必要だと分かっていた。ある種の仏教がこれほど助けになるとは思っていなかった。以前は、彼らは少し変わっているのかもしれないと、いつも思っていた」

その僧侶との関わりは、当初ズーレを戸惑わせる出会いから始まった。「初めてそこへ行ったとき、彼は僕を知らなかった。会ったこともないのに、僕の性格について50ページの文書を書いていた。これまで見たものの中でも、特に印象的で、ぞっとするものの一つだった」と話した。「たとえ誰かに『彼を知っている？ ニクラスについて何か教えてくれる？』と聞いていたとしても、ここまでのことにはならないと思った。そのページを妻に渡して、『これを読んで、僕がおかしいわけじゃないと言ってくれ』と頼んだ。それから始めたんだ」

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その後、ズーレはストレスやプレッシャーを抑えるため、定期的な瞑想を日常に取り入れた。「この種の仏教は僕に影響を与え、僕の場合はとても助けになった。瞑想もその一つだ。試合前や練習後、ストレスを感じるときに瞑想する。僕には良かった」と語った。

Getty Images

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具体的にはどうするのか。「できるだけ頻繁に行うようにしなければならない。一度やって、その後1週間瞑想しなければ、少し後戻りしてしまう」とズーレは説明した。「瞑想とはそういうものだ。考えを止め、何も考えないようにする。人間の心は、何も考えないようにはできていないからだ。頭には常に何か考えがある。瞑想はまさに、それを断ち切ろうとするものなんだ」

毎日続けると、ほどなく変化が表れた。「毎日やろうとした。1、2週間すると、どんどん良くなった。突然、それまで感じたことのない感覚が湧いてきた」とズーレは語った。「信じられないことだった。詳しくは話さないほうがいいけど、本当に信じられなかった。そこまで大きな影響があるとは知らなかったが、後にはキャリアを終える決断にも影響した」

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ただし、サッカーをやめる決断は自分自身で下したと明かした。「特にこの人には、本当に大きな助けをもらった。でも、彼が『ニクラス、サッカーをやめなさい』と言ったことは一度もない。ただ、僕たちが一緒に取り組んだことが、その決断へと僕を導いた」

そしてズーレは、BVB在籍時に精神的な問題を抱えていたことも明かしたこの対談で、少し哲学的な話もした。「人生について、僕はこう考えている。すべてには理由がある。僕はカルマを強く信じている。良いことをすれば、クソみたいな人間になって悪いことをするよりも、良いことが自分に返ってくる可能性が高い」と語った。