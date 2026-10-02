ポルトガルはネーションズリーグで快進撃を続けている。コペンハーゲンのパルケン・スタディオンで、ポルトガルはデンマークに4-2で勝利した。新監督ジェズス体制で3試合目にして3連勝となった。

しかし、このところスポーツ面での成功に影を落としているのは、もちろんスーパースター、クリスティアーノ・ロナウドの早期離脱をめぐる深刻な騒動だ。アル・ナスル所属のFWは、前のグループ戦ノルウェー戦で出場機会がなく、今回も同じ運命が待っている可能性があったため、試合前にセレソンのトレーニングキャンプを離れていた。

ただ、こうした混乱をチームはピッチ上でまったく感じさせなかった。こうした出来事の中で集中を保つのがどれほど難しいかと問われたジェズスは、落ち着いた様子で応じた。「集中するのは難しくない。私にとって何が難しいか分かりますか？ 自分の選手たちをどう指導すべきか分からないことです。それが私にとって難しいことだ。ほかはゼロだ」と明言した。

また、チーム内に亀裂が生じているとの憶測についても、指揮官はきっぱりと否定した。「起きたことがグループを分断することはない。これまでも分断しなかったし、これからも分断しない」。その上でジェズスは、自身の下でのチームの急速な好転を強調した。「チームは試合ごとに良くなっていると感じている。試合後に行う分析をもとに成長しており、次の試合では守備でも攻撃でも、たいていさらに良いパフォーマンスを見せてくれる。ここで4-2で勝つのは簡単ではない」と語った。

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「大きな助け」：ポルトガルの選手たちがジョルジェ・ジェズスを後押し

指揮官の戦術が機能していることは、ピッチに立った選手たちも認めている。MFヴィティーニャはRTPの取材で、72歳の指揮官を絶賛した。「すべては監督の仕事のおかげだ。素晴らしい試合ができた。結果に惑わされないでほしい。とても難しい試合だったからだ。それに、これがこれまでで最高のパフォーマンスだった。僕たちは成長を続けているし、監督と一緒に仕事をすればするほど、そのアイデアをより深く理解できるようになる。監督の仕事が実を結び始めていて、それは今日、これ以上ないほどはっきり示された」

ロナウドの離脱後のチームの反応について問われると、ヴィティーニャは「僕たちは試合に集中しようとしたし、それができたと思う。信じられないほど良い反応を見せた」と付け加えた。

また、ロナウドに代わって最前線に入り、1得点1アシストを記録したゴンサロ・ラモスも、新指揮官の影響力を強調した。「何よりもまず、新しい監督は大きな助けになっている。僕たちの考え方はより明確になり、守備でも攻撃でも、それぞれのチームメートがどこにいるのかを正確に把握できている。僕たちは日ごとに良くなっていて、すべてはプロセスの一部だ」

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クリスティアーノ・ロナウドの離脱にポルトガルのファンはどう反応したのか？

一方、スタンドではCR7をめぐる話題に反応が分かれた。一部のサポーターはユニフォームに「We love you Jesus」と記して監督を支持した一方で、別のファンは、かつての主将への連帯を示すため、ロナウドの名前とハートが描かれた横断幕を掲げた。

その一方でジェズスは、日曜日に控えるノルウェー戦の後、自身とロナウドの間で何が起きたのかを明らかにする考えを示唆した。ノルウェーに再び勝てば、ポルトガルはネーションズリーグ準決勝進出を前倒しで決めることになる。