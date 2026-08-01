バイエルンIIは先週、レギオナルリーガ開幕戦で昇格組SCエルタースドルフにホームでまさかの0-1敗戦を喫したが、第2節でも勝ち点を得られなかった。金曜夜、ワッカー・ブルクハウゼンに0-2で敗れた。

さらに、プレシーズンのテストマッチ4試合もダンテ体制で全敗。今季からかつて選手として所属した古巣のセカンドチームで監督職に就いたブラジル人指揮官は、これでバイエルンII監督として最初の6試合をすべて落としたことになる。この間の得失点差は2-16だ。

そして、この最初の公式戦2試合での連敗は苦い新記録でもある。2012-13シーズンにレギオナルリーガ・バイエルンが創設されて以降――その間の3.リーガで戦った2シーズンを除けば、常にFCBリザーブの主戦場だったリーグで――バイエルンIIが最初の2試合を落としたことは一度もなかった。つまりダンテ率いるチームにとっては歴史的な出遅れというわけで、勝ち点0のまま、まだまったく参考にならないとはいえ当然のように順位表の最下層に沈んでいる。

FCバイエルンII、ワッカー・ブルクハウゼンに完敗

前季8位のブルクハウゼンで、バイエルンのセカンドチームはとりわけ前半に精彩を欠いた。ワッカーが強い圧力をかけ、22分にフェリックス・バッハシュミットのゴールで当然のように先制。さらに早い時間帯に追加点を奪っていてもおかしくなかった。38分には再びバッハシュミットが決め、2-0。このゴールがそのまま試合を決めた。

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平均年齢20歳の先発メンバーを並べた非常に若いバイエルンのチームは、ベノ・シュミッツ（31、かつて1. FCケルンやRBライプツィヒでプレー）とアントン・ハインツ（28、かつてアレマニア・アーヘンなどでプレー）という経験者にけん引される形で、後半には持ち直し、守備面でも安定感を増した。攻撃でもハーフタイム後にいくつか見せ場を作ったが、試合の緊迫感が本当に戻ることはなかった。ダンテは試合後、「後半に入っていくつか修正し、そこからはかなり良くなった。残念ながら、それをゴールという形で報いることはできなかった」とコメント。「それでも下を向いてはいけない。大事なのは、この試合から学ぶことだ」と語った。

もちろん、今の段階で最悪のシナリオを思い描くにはまだ早すぎる。ただ、テストマッチでの印象も合わせて考えれば、バイエルン首脳陣の間に少なからず不安のしわが刻まれ始めても不思議ではない。というのも、下部組織にあたるチームがオーバーリーガへ降格することは、レコードマイスターにとって大きな問題だからだ。本来であれば、セカンドチームは3.リーガに置いておきたいところでもある。自前で育てた才能ある選手たちに、できるだけ高いレベルでの実戦経験を積む場を提供したいからだ。そういう意味で、レギオナルリーガはこのBチームにとって絶対的な最低条件と言える。

ダンテは大きな高揚感とともにFCバイエルンへ復帰した

ダンテがまだパニックに陥っているわけではないにせよ、失望の残る最初の数週間が本人にとっても堪えているのは確かだろう。2012年から2015年まで選手としてゼーベナー・シュトラーセに在籍し、2013年のトレブル達成メンバーでもあったブラジル人は、OGCニースでの現役生活を前季限りで終えた直後、ミュンヘンへ戻り、そこでいきなり監督として最初の経験を積み始めた。

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42歳のダンテは、古くて新しい居場所に大きな高揚感を携えて戻ってきた。「喜びを持ってプレーするチームにしたい。特に若い選手たちには、全力を尽くすことを楽しんでほしいし、試合後に幸せな気持ちになってほしい。でも、それは多くの努力と規律があってこそだ」と、開幕直前に語っていた。

悪夢のようなスタートを受け、今後はこの序盤の高揚感を再び呼び起こせるかが重要になる。次節、来週土曜に行われる3.リーガからの降格組1. FCシュヴァインフルト戦で勝利できれば、その助けになるのは間違いない。