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オランダ代表の元MFルート・フリットは、リオネル・メッシとクリスティアーノ・ロナウドを巡る長年の論争で、どちらか一方を選ぶことを拒否。比較そのものをばかげていると退けた。1987年のバロンドール受賞者は、両スターの競演を見られたことがうれしいと語り、話題をアルゼンチンの伝説ディエゴ・マラドーナへと移した。

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オランダのレジェンド、比較を拒否

フリットはスポーツ・アンセンサードに出演した際、メッシとロナウドのどちらが上かを問われ、異議を唱えた。司会のサイモン・ジョーダンはインタビューの最後に、元ACミランのスターにどちらが優れた選手かを答えるよう迫った。バロンドールの投票では受賞者を1人選ばなければならないと念を押されても、フリットはどちらも選ばず、代わりにかつての対戦相手の名を挙げた。

フリット、番組で率直に回答

引退した選手で、この2人についての質問を免れる人は少ない。番組でジョーダンが話題を持ち出すと、フリットは即座に反応した。「勘弁してくれ。いや、これほどばかげた質問はない。私はこの2人が本当に長い間、競い合う姿を見てきたんだ」

両者を順位づけするより、その競争を楽しみたいというフリットは、こう説明した。「それを見られてうれしいよ。2人ともね」

ジョーダンが、フリット自身もかつて世界最高の選手に選ばれたと指摘すると、フリットは答えた。「私が受賞した当時、誰が最高の選手かと聞かれていたら、ディエゴ・マラドーナと答えていただろう」。司会者は笑い、それももっともな答えだと認めたが、求めていた答えではなかった。

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マラドーナこそ最高の基準

フリットにとって、マラドーナの名前はとっさに出たものではない。ミラン時代、ナポリの中心選手だったマラドーナと何度も対戦している。マラドーナの死から間もない2020年12月、ザ・ベストの式典で追悼した際、フリットはこう振り返った。「初めて対戦したときのことを覚えている。［ロベルト・］ドナドーニと［カルロ・］アンチェロッティが彼からボールを奪おうとしても、できなかった。彼は驚くほど強く、技術も素晴らしかった。リーダーでもあり、チームメイトがもっと力を出せるよう、いつも声をかけていた」

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相手選手がマラドーナに激しい接触を仕掛けていたことにも触れ、フリットは語った。「彼らは蹴ってマラドーナを試合から排除しようとした。そして、ゴイコエチェアが彼を負傷させたとき、一度はそれに成功した」

さらにこう続けた。「彼を止めることはできなかった。今のように選手が守られ、映像やカメラなどがあったらと想像してみてほしい。私は彼と対戦した。史上最高の選手だと言える」

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史上最高の選手を巡る議論は続く

メッシとロナウドのキャリアが終盤に差しかかるなか、サポーターや元選手の間で両者を比較する議論が収まる気配はない。しかしフリットにとって、サッカー史上最高の選手の基準を作ったのは、何十年も前にセリエAで直接対戦した相手だ。その記憶を超える選手が現れない限り、フリットが見解を変えることはなさそうだ。