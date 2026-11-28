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元チェルシー主将のジョン・テリーが、アーセナルのスターの一人に異例の賛辞を送り、議論を呼んでいる。テリーはその選手を、自身のポジションで「現時点で」世界最高の選手だと迷うことなく断言した。

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その選手とは、アーセナルの守護神であるスペイン人GKダビド・ラヤだ。ラヤは2023年8月にブレントフォードからアーセナルに加入した。当初はレンタル移籍だったが、翌年に2700万ポンドで完全移籍に切り替わった。

31歳のGKは、アーセナルがプレミアリーグ優勝を果たし、チャンピオンズリーグ決勝に進出した昨シーズンの成功において、主力の一人だった。

ラヤは今シーズンも同じレベルのパフォーマンスを続けており、11節を終えてアーセナルが2位に6ポイント差をつけてプレミアリーグ首位を独走する原動力となっている。こうした活躍が、テリーに異例の高評価を与えさせることになった。

元チェルシー主将はロリー・ジェニングスとのインタビューで、次のように語った。「ラヤを見ると、彼がこれほど優れているとは誰が予想しただろうか、と思わずにはいられない。彼は世界最高のGKだ。100％そうだ」

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テリーはさらに、スペイン人GKを高く評価する理由についてこう説明した。「クロスへの対応がうまく、自分のペナルティエリアを支配している。それに両足の扱いも驚異的だ。本当に素晴らしい」

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テリーの賛辞はラヤだけにとどまらず、アーセナルの守備陣全体にも及んだ。テリーは、このチームがプレミアリーグ史上最高のディフェンスラインをめぐる議論に加わり得る守備陣を擁していると考えている。「彼らは（驚くほど）素晴らしいと思う。私が期待するレベルに到達し、3連覇を達成できれば、その議論に加わるべきだと思う」

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テリーはこう続けた。「個人として誰が最高か、この選手かあの選手かという議論はできる。だが、タイトルを手にすれば、守備陣としても個人としても、その議論に加わるべきだと思う」。アーセナルは明日の日曜日、マンチェスター・シティとの一戦で守備力を示す構えだ。この試合は、優勝を争う最大のライバルの一つとの差を広げるチャンスとなる。

ラヤは先週火曜日のチャンピオンズリーグ、ボルシア・ドルトムント戦を欠場していた。前節のプレミアリーグで2-2の引き分けに終わったニューカッスル・ユナイテッド戦で肩を負傷したためだ。しかしミケル・アルテタ監督は、マンチェスター・シティ戦での復帰の可能性を否定せず、まだ決定は下されていないと強調した。

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