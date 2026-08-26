「その点については、彼とは単純に意見が違う。これのどこが『フレンドリー・テークオーバー』なのか、私には分からない」と、ボルシア・ドルトムント会長でドイツサッカー連盟（DFB）副会長のヴァツケは、RTLおよびSkyのインタビューで、ホーネスの最近の発言に言及した。

バイエルンの重鎮は、とりわけ新たなドイツ代表監督ユルゲン・クロップが自身のアドバイザーであるマルク・コジッケを伴い、DFBチームで重要な役割を与えたことを批判していた。「この一連の流れは、私にはまるで『フレンドリー・テークオーバー』のように映る。クロップらがDFBを乗っ取ったのであり、私はそれを間違っていると思う」と、ホーネスはRTLとSkyでも不満をあらわにしていた。

「直近2人の代表監督はFCバイエルンから来ていた。ユリアン・ナーゲルスマンとハンジ・フリックだ。そのときは誰も、これはFCバイエルンによるフレンドリー・テークオーバーだとは言わなかった」と、ヴァツケは今回切り返した。「それは少し行き過ぎだ。そして、ユルゲン・クロップほどの評価を受けている監督に、ある程度の裁量の余地を与えるのは当然のことだ。それはウリが誰よりもよく分かっている」と述べ、期待外れのW杯後に辞任したユリアン・ナーゲルスマンの後任としてクロップを迎えるにあたり、クロップの要求に応じて、自身のアドバイザーであるコジッケをぜひそばに置きたいという希望を受け入れた決定を擁護した。コジッケの正式な職名は「戦略・育成・イノベーション担当コーチ」だ。

DFB批判の後に：ウリ・ホーネスとマルク・コジッケは電話で話した模様

一方でホーネスのインタビューは、その直後にDFB側の反応も呼んでいたが、Skyの報道によれば、74歳のホーネスはその後すでにコジッケとわだかまりを解いたという。2人は以前からの知り合いで、マーケティングの専門家であるコジッケは、2008年にバイエルンの「Mia-san-Mia」というスローガンの策定に関わっていたこともある。Skyによると、ホーネスとコジッケの間では和解に向けた電話での会話があり、それは良好かつ建設的なものだったという。

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一方、2030年W杯後までDFBと契約を結んでいるクロップは、8月15日付で正式に就いた新たなポストで精力的なスタートを切っている。Skyによれば、同氏は国内の主要クラブ監督たちとのコミュニケーションを明確に求めており、すでにニコ・コバチ（ボルシア・ドルトムント）、ヴァンサン・コンパニ（FCバイエルン）、ゼバスティアン・ヘーネス（VfBシュトゥットガルト）と非常に詳細な話し合いが行われたという。

DFBチーム：ユルゲン・クロップの働きかけはヴァンサン・コンパニらに非常に好意的に受け止められた模様

その中でクロップは、彼らそれぞれの役割がドイツのサッカー界全体にとっていかに重要か、そして今後は良好な意思疎通を維持することをどれほど重視したいかを伝えたという。また、コバチやコンパニらから、それぞれのクラブでどの選手がDFBチームへの招集を強くアピールしているのか、どの若手タレントが最も大きなポテンシャルを備えているのかといった情報提供も、新代表監督は求めていたとされる。クロップとの話し合いは、クラブ監督たちに非常に好意的に受け止められたという。

さらにSkyによると、クロップはほぼすべてのドイツの年代別代表監督にも接触し、彼らを巻き込みながら、その大きな責任と職務の重要性を強調し、共同体意識を強めたという。「早々に帰国を余儀なくされたあと、私たち全員が感じていたあの深い失望感は、ドイツではほとんど高揚感に変わった。人々は再び喜んでいるし、代表チームについて前向きな声をかけられるようにもなった」と、ヴァツケは公の場でもすでにクロップ効果を見ている。

59歳のクロップは9月17日に最初のメンバーを発表し、その7日後にオランダで行われるネーションズリーグの試合で、新たなボンズコーチのシャビを巡って代表監督デビューを飾る。クロップのホーム初戦は、9月27日にアウクスブルクでギリシャと対戦する。