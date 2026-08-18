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ライブ
Borussia Dortmund v SV Werder Bremen - BundesligaGetty Images Sport
Oliver Maywurm

翻訳者：

これはBVBにとって大きな痛手となる！ アーセナルFCはボルシア・ドルトムントから引き抜くのか？

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ボルシア・ドルトムントは、重要なスタッフの退団をめぐって、ますます大きな懸念を抱かなければならないようだ。

Skyの報道によると、アーセナルもBVBのチーフスカウト、セバスティアン・クルークに関心を示しているという。報道では、イングランド王者とクルークの間で最近、ロンドンで話し合いが行われたとされている。

すでに少し前には、プレミアリーグの他クラブも関心を示していると報じられていた。ニューカッスル・ユナイテッド、そしてアーセナルの宿敵トッテナム・ホットスパーもクルークに注目しているようだ。

43歳のクルークは長年にわたってボルシアに携わっており、2022年9月にスカウティング部門のトップへ昇格した。ここ数年では、いくつかの象徴的な移籍において決定的な役割を果たしており、特にジュード・ベリンガムとアーリング・ハーランドを主導的な立場でドルトムントに導いた。

BVBを去るのか？ チーフスカウトのクルークとの契約は2028年まで

両選手は周知の通り、BVBにかなりの移籍益をもたらした。ジュードの弟ジョーブ・ベリンガムについては、2025年にサンダーランドからボルシアに加入した同選手と、クルークはかなり近いパイプを持っているとみられている。

クルークが退団となれば、ドイツの昨季2位クラブにとって大きな痛手となる。成功を収めてきたタレントスカウトであるクルークの契約は、2028年まで有効となっている。

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