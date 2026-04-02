これは、カンブールと共にエールディヴィジに参戦するヘンク・デ・ヨングの後任となる

木曜日の『Leeuwarder Courant』紙によると、ヨハン・プラット氏が「VriendenLoterijエールディヴィジ」のSCカンブールで監督に就任する。

『フットボール・インターナショナル』紙も、39歳のプラト氏がヘンク・デ・ヨング氏の後任として指揮を執ること、またデ・ヨング氏はアシスタントコーチとして残留することを確認している。

プラットはレーワルデンで2年契約を結ぶ予定だ。彼は直近ではスペイン2部リーグのCDカステリョンで指揮を執っていた。

同クラブでは当初アシスタントコーチを務め、その後、現在はNECナイメーヘンで成功を収めているディック・シュロイダーの後任となった。

選手時代、プラットはFCヴォレンダム、FCズヴォレ、FCドルトレヒト、FCオッス、テルスター、ハンザ・ロストック、ロダJCでプレーした。

監督としては、VVカトウェイク、ヨングFCヴォレンダム、カステリョンで指揮を執った。2025年9月以降、プラットはプロサッカー界で無所属の状態にあった。

デ・ヨング監督率いるカンブールは現在、ケウケン・カンピオン・ディヴィジで2位につけており、昇格をすでに確定させている。経験豊富な同監督は、来夏こそ一歩引くべき時だと感じている。