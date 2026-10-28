試合中、マクデブルクの左サイドバックは右ウイングのオリーセと何度も対峙した。この傑出した選手の再びの圧巻のパフォーマンス（2得点1アシスト）は止められなかったものの、29歳のノレンベルガーも、今年の世界年間最優秀選手で9位に入った相手に一矢報いる場面があった。

ノレンベルガーはバイエルンのスターを股抜きし、試合後のARDのインタビューでその場面について聞かれた。「額に入れて飾りたいくらいです」と認めつつ、「少し運もありましたが、いい思い出になります。ただ、結局はそれでも何にもならないんです」と続けた。

2部のマクデブルクは、オリーセの先制点（10分）という序盤の痛手を受けながらも、マテウシュ・ジュコフスキの鮮やかなゴール（15分）で見事に追いつき、前半は主導権を握るホームチームに堂々と渡り合った。それでも、イスマエル・サイバリに勝ち越し点を許した（21分）後、バリシュ・アティクのシュートがポストに阻まれ（45＋2分）、1点のビハインドでハーフタイムを迎えた。

そして後半の45分間、マクデブルクはアリアンツ・アレーナでバイエルンの激しい攻撃にさらされた。最終的にバイエルンが6-1で順当な勝利を収め、その強さにはノレンベルガーも大いに敬意を抱いた。

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バイエルン、後半にマクデブルクを圧倒「彼らは止まらない！」

「なんという機械のようなチームでしょう」と、かつてバイエルンのリザーブチームでプレーしたノレンベルガー（2018年から2020年）は、後半のバイエルンの圧力と得点への貪欲さに驚いた。「前半までは2-1で接戦に持ち込み、まだ手の届くところにいました。そこからPKで3-1になっても、彼らはまったく止まらない。止まらないんです。そうなると、最後まですべてを守り切ることはできません」

それでも、できる限り長くバイエルンに対抗できたのは「楽しかった」といい、「スコアは接戦ではありませんが、彼らが相手ならこういうことも起こり得ます」と語った。バイエルン州出身の本人にとって、この試合は「映画の中にいるよう」でもあった。「信じられないほど素晴らしく、現実とは思えませんでした。試合を取り巻く雰囲気も本当に楽しかったです」

カップ戦にふさわしい熱気をもたらしたのは、特にマクデブルクから駆けつけたサポーターだった。水曜夜のミュンヘンのアリアンツ・アレーナには少なくとも1万人が訪れたとされ、『Bild』によれば、その数は1万3000人に上った可能性もある。

アリアンツ・アレーナで国内の試合にこれほど多くのアウェーサポーターが訪れたのは、2017年春のTSV1860ミュンヘンのホームゲーム以来。その際はシュトゥットガルトのサポーター1万5000人がミュンヘンを訪れた。

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