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ドイツ人指揮官ハンス・フリックが率いるバルセロナでは、引き分けが極めて珍しい結果となっている。勝ち点を分け合うことを好まない指揮官の姿勢はチームの数字にも表れており、今季はここまで18試合を戦って16勝2敗、引き分けは一度もない。

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スペイン紙『アス』によると、フリック率いるバルセロナは長らく引き分けから遠ざかっている。最後の引き分けは去る3月10日、チャンピオンズリーグ・ラウンド16の第1戦でニューカッスルと1-1で引き分けた試合までさかのぼる。

この試合では86分にハーヴィー・バーンズのゴールでイングランドのチームが先制したが、終了間際、具体的には6分のアディショナルタイムが表示された後に、ラミン・ヤマルがPKを決めてバルセロナに同点をもたらした。

それ以降、フリック体制のバルセロナは32試合を戦い、27勝5敗。引き分けは一度もない。

バルセロナが引き分けと無縁である傾向は、ラ・リーガでさらに顕著だ。国内リーグで最後に勝ち点を分け合った試合を見つけるには、チームの記録をかなりさかのぼる必要がある。

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バルセロナのラ・リーガでの最後の引き分けは2025年8月31日のラージョ・バジェカーノ戦（1-1）で、チームはリーグ戦で15カ月にわたって引き分けていないことになる。

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ニューカッスル戦とラージョ・バジェカーノ戦の間にも、バルセロナの引き分けは昨季のチャンピオンズリーグ・リーグフェーズでのクラブ・ブルッヘ戦（3-3）の1試合のみだった。

フリックのチームが引き分けで試合を終えること自体が珍しいが、さらに珍しいのは無得点に終わること、つまり0-0で試合を終えることだ。

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ドイツ人指揮官がバルセロナを率いてから、このスコアは一度も記録されていない。フリックの野心と攻撃的なスタイル、そして常に勝利を求める姿勢をはっきりと示す、驚くべき異例のデータである。

勇敢な顔

ハンス・フリック率いるバルセロナは、国内と欧州の両方で大きな野心を抱いて新たなシーズンを戦っている。攻撃力の高さと各ラインに備わる多彩な選択肢を生かし、タイトルを争う有力な候補としての地位を確立している。

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カタルーニャのクラブは2026-27シーズン、ラ・リーガで激しい争いを繰り広げている。13節を終えて勝ち点36で首位に立ち、レアル・マドリーに3ポイント差をつけている。どちらのチームも首位の座を譲る気配はない。

今季チームが直面した最も厳しい局面の一つが、去る10月25日のレアル・マドリーとのクラシコだった。バルセロナは1-2で敗れたが、すぐに立て直し、デポルティーボ・アラベスに6-1で大勝すると、続いてアトレティコ・マドリーを敵地で2-1で下した。

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また、直近のリーグ戦となったビジャレアル戦では、0-2のビハインドを跳ね返して3-2の劇的な逆転勝利を収め、強い精神力を示した。後半にパフォーマンスが大きく向上したことで、フリックの選手たちが苦しい状況に対応し、スコアをひっくり返す力を持っていることを示す一戦となった。