ルーイ・ベン・ファルハトは今後、ドイツ代表としてプレーすることになる。Transfermarkt の情報によると、シーズン開幕前にSCフライブルクと契約を結んでいた20歳の攻撃的選手は、協会の変更を行い、DFBでの将来を選択した。

ヴァイブリンゲン生まれの同選手はチュニジア国籍も保有しており、これまではチュニジアの各年代別代表でプレーし、すでにチュニジアA代表として2試合に出場していた。今回、次の代表ウインドーでドイツU-21代表に招集される可能性が高い。

今回の協会変更は、ベン・ファルハトが自発的にワールドカップ出場を辞退したことを受けたものだ。当時の監督サブリ・ラムシがチュニジアのW杯メンバーに招集する意向を持っていたものの、FWはこれを断った。前半戦に中足骨骨折で4カ月離脱していたことを受け、負担が大きすぎることを理由に挙げていた。

「これは無礼だ。この件は終わった！」。当時、怒りをあらわにしたラムシはそう激しく語り、続けてこう説明した。「今朝、ルーイ・ベン・ファルハトの父親から電話があった。彼は、代表に加えるにはまだ早すぎると言って断ってきた。私はショックを受けた。ルーイに電話したが、彼は出なかった。彼の父親にも再び電話したが、彼も出なかった」

もしベン・ファルハトがW杯でチュニジアのためにプレーしていれば、DFBへの協会変更はもはや不可能だった。一方、クラブレベルでは、この若手はレンタルの形でさらにもう1年KSCでキャリアを続け、その後、夏にフライブルクへの完全な移籍を果たすことになる。