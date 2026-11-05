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ランスのMFミカエル・キュイザンスは、水曜夜のチャンピオンズリーグでコモにホームで1-9の屈辱的な敗戦を喫した後、涙をこらえながらチームメイトに責任を取るよう求めた。セスク・ファブレガス率いるイタリアのコモはフランスで容赦ない戦いぶりを見せ、現行のチャンピオンズリーグ史上、アウェーで最大得点差の勝利を収めた。

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感情をあらわにしたMF、サポーターに謝罪

キュイザンスは第4節で所属チームが9失点を喫するのを見届け、打ちひしがれた様子を見せた。コモの9得点は、バイエルン・ミュンヘンが2024年にディナモ・ザグレブ戦で記録した、チャンピオンズリーグ時代の1試合最多得点に並ぶものだった。

ギリシャ人ストライカーのタソス・ドゥヴィカスは7分に先制点を挙げ、ハットトリックを達成した。また、テネリフェ生まれのニコ・パスは前半終了前にチームの3点目を決め、故ヘスス・デ・ミゲル選手を追悼するTシャツを掲げた。

目を赤くしたキュイザンスは『Canal+』 に対し、こう語った。「言葉が出ない。チームは立て直さなければならないし、もっと良いプレーをしなければならない。僕たちはチャンピオンズリーグに出ている。この欧州の大会にふさわしいプレーをしなければならないのに、今日はそれができず、力不足だった。ファンには申し訳ない」

屈辱的な崩壊を受け、率直な反省が必要に

主将ルーカス・ダ・クーニャ、マルク＝オリヴァー・ケンプフ、途中出場のマッティア・リベラーリ、マルティン・バトゥリナ、そして後半アディショナルタイムの得点がVARで認められた18歳のマッテオ・パパッチョーリも得点した。その間には、ホームのランスでルベン・アギラールが65分にコーナーキックからのボレーでゴールを決めている。8点差で勝利したコモは、リヴァプールがベシクタシュに、レアル・マドリーがマルメにそれぞれ記録した8-0の勝利に並んだ。また、1971年9月にフェイエノールトがオリンピアコス・ニコシアに9-0で勝利して以来、欧州チャンピオンズカップでアウェイの試合に9得点を挙げた初のチームとなった。

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大敗を受けてチームメイトに立ち直りを求めたキュイザンスは、こう続けた。「負けるのはいつだってつらい。勝負に臨む者として、点差が小さくても大きくても負けるのは嫌なものだ。これは敗北ではなく、教訓だ。ここから学ばなければならないし、チームがどんな精神力を持っているかが分かるだろう。僕たちにはできると思う。人生ではもっとひどい経験もしてきた。今日のことを教訓にし、何かを学んで次に進まなければならない。さっきも言ったように、道は一つしかない。学ぶこと、懸命に取り組むこと、そして全員が自分自身を見つめ直すことだ」

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イタリアの初出場チーム、急成長を続ける

2018-19シーズンにはまだ4部のセリエDで戦っていたコモは、2019年にロンドンを拠点とするメディア企業セント・エンターテインメントに買収されて以来、大きく変貌した。同社を所有するのはインドネシアの億万長者ロバート・ブディ・ハルトノとマイケル・バンバン・ハルトノで、当初は若いインドネシア人選手を紹介するテレビ企画を計画していた。

コモはフェイエノールトに敗れた一戦を挟んでRBライプツィヒとマンチェスター・ユナイテッドに勝利し、4試合で19得点を挙げて4位につけている。この得点数は、1976-77シーズンのUEFAカップにおけるクイーンズ・パーク・レンジャーズに並ぶ。なお、フェイエノールトは1969年9月にアイスランドのKRを12-2で破り、欧州チャンピオンズカップ全体の記録を保持している。

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フランスのホームチーム、早急な立て直しを目指す

ランスは、間もなく始まる11月の代表ウィークを前にリーグ・アンの試合へ戻るまでに、傷ついた誇りを取り戻すべく早急に立て直さなければならない。今月後半に欧州の大会が再開する前に、水曜日の守備の崩壊から学んだことを証明しようとするキュイザンスとチームメイトは、精神力を厳しく試される。一方、好調のコモは今週末、欧州の舞台で挙げた歴史的な成果の勢いをセリエAにも持ち込みたいところだ。