ギリシャのパナシナイコスを率いるヤコブ・ネストロプ監督は、チームの中盤を担うモロッコ代表MFエズディン・ウナヒが負傷したことに落胆を示し、彼の離脱はチームにとって痛手だと強調した。ウナヒがもたらす技術的価値やチーム編成における役割を踏まえてのことで、長期離脱への懸念も広がっている。

ネストロプは、カイラト・アルマティとの一戦を前にした会見でウナヒの状態について言及し、負傷のためモロッコ人選手は次戦に出場できないと説明。チームメートのヤゴシッチも同様に欠場するとし、それぞれの負傷の性質に応じて予想される離脱期間は異なると指摘した。

監督は、このモロッコ人MFの欠場が自身の戦術的選択肢に及ぼす影響の大きさを隠そうとはしなかった。ウナヒはその技術的な能力と中盤で違いを生み出す力により、パナシナイコスの編成において際立った存在の一人であり、その欠場はコーチングスタッフにとって難題となる。スタッフは今後の期間、彼の働きを補う適切な代役を見つけることが求められる。

ネストロプはこのモロッコ人選手への思いやりを示し、彼に起きたことは残念だと述べた。とりわけチーム内で担っている役割やチームにとっての重要性を考えればなおさらだとし、コーチングスタッフは回復段階において彼に必要なサポートを続け、負傷を乗り越えて身体的・技術的なコンディションを取り戻せるよう支えていくと強調した。

ウナヒは、パナシナイコスとアステラス・トリポリスの一戦で負傷していた。この試合はチームの勝利で終わったが、その後の精密検査により右大腿部に重度の肉離れを負っていることが判明した。中盤での能力に頼るギリシャのチームにとっては痛手となった。

初期の見立てでは、このモロッコ代表は2か月半から3か月の間、試合から離脱する可能性があるとされている。これは長い期間であり、パナシナイコスの重要な試合の数多くへの出場を逃させ、今後の大会でコーチングスタッフが取りうる選択肢を狭めることになりかねない。最終的な回復期間は、彼の健康状態の進展と治療への反応の度合いにかかっている。