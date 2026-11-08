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メルセデスのジョージ・ラッセルが、F1サンパウロ・グランプリ（ブラジル）で信じられないミスを犯し、元ドライバーのラルフ・シューマッハをあぜんとさせた。

日曜日に行われた全71周のレースの17周目、ラッセルはピットストップ後、コースに戻る途中で突然スピンし、ほかのドライバーの進路を一部ふさいだ。狭いピットレーン出口で車の向きを変えなければならなくなり、後ろからピットを出てきたライバルたちとの接触事故を起こしかけた。

「何てことだ、これは恥ずかしい」と、テレビ解説者のラルフ・シューマッハはSkyで、この極めて珍しい場面についてコメントした。実況のサッシャ・ロースも「こんなのは見たことがない」と語った。

F1：ジョージ・ラッセルがまさかのミス、ラルフ・シューマッハが失態を痛烈批判

シューマッハはさらにラッセルの失態を批判した。「昨日はチームに対してあれほど大口をたたいていた。まさにそこなんだ。昨日あれほど強く言っていたジョージ・ラッセルが、またこんなばかげたミスをする。信じられない。こんなことは絶対にあってはならない」と、51歳のシューマッハは語った。

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シューマッハが「昨日」と言っているのは、土曜日のことだ。雨による混乱に見舞われたサンパウロでの予選で、ラッセルは2番手に入ったものの、最後のアタックラップを中断するよう指示した所属チームのメルセデスに対し、怒りを爆発させていた。

「おい、中断しろって言ったのはそっちだろ。一体どういうことだよ！」と、ラッセルは無線でレースエンジニアに怒りをぶつけた。チーム代表トト・ヴォルフがなだめようとしても収まらず、28歳のラッセルは「僕は2番手になりたいんじゃない。1番手になりたいんだ！」とまくし立てた。

さらに悪いことに、ラッセルはその後、マシンへの新たなパーツの投入により5グリッド降格のペナルティーを受けた。そのため日曜日は7番手からのスタートとなったが、ミスを犯す前には4番手まで順位を上げていた。しかし、スピンによって7番手に後退。ブラジルでのレース前、ラッセルはドライバーズ選手権で4位につけていた。