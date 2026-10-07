「監督やチームメートが話したことを、勝手に外へ言いふらすものではない（事前に了承を取っていた場合を除いて）。それは名誉に関わることだ」と、グロースクロイツはranが10月中旬発売のS04のレジェンド、ラルフ・フェールマンの著書『シャルケと僕 － あるラブストーリー』から引用したインスタグラム投稿にコメントした。

Sport Bildは最近、この本の一部を先行公開しており、そこには2021-22シーズン当時のシャルケ指揮官ディミトリオス・グランモジスによる激しい叱責の逸話も含まれていた。「彼をどう表現するのが一番いいだろう？ デュッセルドルフで1-2で敗れた翌日、彼は試合分析の場でこうまくし立てた。『お前ら、俺をヤろうってのか？ 俺のスタッフをヤろうってのか？ お前らのインスタの女はヤってもいい、でも俺はダメだ』」。グロースクロイツがコメントを付けたその一節の中で、フェールマンは当時グランモジスが自分とチームメートたちをどう激しく叱りつけたかを明かしている。

「そんなことはしない」と、すでに現役を引退しているフェールマンに向けて、グロースクロイツは自身のポッドキャストViertelstunde Fussballであらためて語った。「自分もチームメートのことでいろいろ知っている。あいつが何を言ったか、あるいは自分に何を打ち明けたか。でもそれは自分の中にとどめておく。そういうことはロッカールームに残るものだ」と強調したグロースクロイツだが、共同ホストのコルネリウス・キュッパーとともにフェールマンをポッドキャストに招いてもいる。

ケヴィン・グロースクロイツはラルフ・フェールマン相手にルールダービーで勝てなかった

グロースクロイツとフェールマンは7度直接対戦しており、最初はU-19時代だった。2005年12月、グロースクロイツはLRアーレンのAユースの一員として、フェールマン、ベネディクト・ヘーヴェデス、メスト・エジルらを擁するシャルケの下部組織相手に1-1で引き分けた。この試合ではグロースクロイツがアーレンに先制点をもたらしたが、終了間際にS04がジュゼッペ・ピサーノのゴールで追いついた。

一方、プロでの6度の対戦のうち3試合はBVBとS04によるルールダービーで、このうち2試合はフェールマン擁するシャルケが勝利し、1試合はスコアレスドローに終わった。

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宿敵同士の両クラブを象徴する存在であるグロースクロイツとフェールマンは、少なくともスポーツの面では生まれながらにしてある種の反感で結ばれている。「ドルトムントでウォーミングアップのためにピッチに入ると、最初にやることはいつも南スタンド、“イエロー・ウォール”に向かって思い切りつばを吐くことだった。“南”には2万人を超える狂った連中がいて、全員が俺たちの死を望んでいる。そのつば吐きは、いつも彼らへの特別なあいさつだった」と、フェールマンは実にふさわしく明かしている。

生粋のドルトムント出身であるグロースクロイツが幼い頃から熱烈なBVBファンだった一方で、フェールマンは14歳のときにケムニッツァーFCから遠く離れたゲルゼンキルヒェンへ移り、その後S04でプロ入りを果たした。 シャルケでの晩年は決して波風のないものではなかったにもかかわらず、ケーニヒスブラウエンは今もフェールマンの心に深く根付いている。「どれだけシャルケを無視しようとしても、できない。全試合をテレビで追っているし、ファンにスポーツ面での成功を心から願っている。いろいろあったけれど、それでも言う。自分はシャルケを愛している。それが真実だ」と、38歳のフェールマンは著書の中で強調している。