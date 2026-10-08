マックス・エーベルル強化担当取締役が、断りの連続を受けた末にヴァンサン・コンパニをバイエルンの監督として引っ張ってきた際、ファンや専門家が目を丸くしたのは、そう遠い昔のことではない。指導者としてはまだほとんど実績のなかったベルギー人指揮官は、その数週間前にバーンリーを率いてプレミアリーグからあっけなく降格していた。

だが、コンパニは2024年夏にミュンヘンへやって来ると、息をのむようなサッカーとその人柄で、批判的な声を瞬く間に沈黙させた。一方で、イングランド北西部では流れが劇的な形で変わってしまった。

バーンリーは今もなお“エレベーターチーム”の典型ではある。だが、この元世界的センターバックが去ってから2年あまりで、クラブは競技面でも財政面でも瓦礫の山のような状態となっている。

ヴァンサン・コンパニ退任後、バーンリーに何が起きたのか

まずは順を追って見ていこう。コンパニは2022年の降格後、驚異的かつ歴史的な勝ち点101を積み上げ、バーンリーをプレミアリーグへ華々しく復帰させた。しかし、現在のバイエルン指揮官は再び2部へ落ちる転落を防ぐことはできなかった。この点について、前任者ショーン・ダイクは当時、怒りをあらわにしていた。

現在55歳のダイクは、バーンリーで2度の昇格を果たし、クラブを5シーズンにわたってイングランド1部に残留させた人物だ。そんな同氏はこうまくし立てた。「彼と一緒に取ったのは、たしか24ポイントだったと思う。それなのに150億ユーロを使って、しかも彼はバイエルンの仕事を手にした。どういうことなのか分からないよ！ あれが自分だったらよかったのに。クラブに1億5000万ユーロの借金を残して、それでバイエルンの仕事をもらえたらよかったのに。まあ、とにかく人生というのは面白い巡り合わせを見せるものだ」

バーンリーはその一環として、ゼキ・アムドゥニをクラブ記録となる1860万ユーロで獲得した。だが、それも実を結ばなかった。わずか勝ち点24（5勝24敗）、得失点差41対78で、最終的に19位に終わった。その後に自動昇格を果たしたが、コンパニを擁護するならば、後任のスコット・パーカーも再度の降格を防ぐことはできなかった。2部チャンピオンシップに戻った今季は、コンパニの同胞ニッキー・ハイエンが“エレベーターの上昇ボタン”を押すはずだった。

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バーンリーは現在、チャンピオンシップ最悪のチーム

しかし、バーンリーの“エレベーター”は現在、さらに下へ向かう途中にある。つまり、スポーツ面での空白地帯へ向かっているのだ。悲しい現実は、昇格圏ではなく降格圏の底。8試合を終えた時点で、バーンリーはリーグ唯一の未勝利チームとして、わずか勝ち点4で最下位に沈んでいる。さらに17失点はノリッジ・シティと並ぶリーグワーストの守備成績だ。

かつてカールスルーエSCでプレーしたGKマックス・ヴァイスは、今季開幕前に新たな正守護神へ昇格したものの、すでにその定位置を失った。主将カイル・ウォーカーも最近はベンチに追いやられている。しかし、その措置によって期待された起爆剤は、長い代表ウィーク前のダービー・カウンティ戦でも生まれなかった。

1-1の結果は、始まったばかりの今季においてすでに4度目の引き分けを意味した。掲げていた1年での昇格という目標は、ますます遠のいている。というのも、チャンピオンシップでは8試合を終えてまだ1勝もしていないクラブが昇格した例は、これまで一度もないからだ。ハイエン監督は試合終了後、「これは受け入れるのが難しい。フラストレーションがたまる」と語った。

さらにハイエンは、クラブ・ブルージュで成功を収めた数年間（リーグ優勝とカップ優勝）の後、最初の公式戦のわずか29日前にチームを引き継いだにもかかわらず、自身の解任の可能性についてもすでに率直に語っている。「フットボールで何が起こるかは分かっている。ただ、多くの理由があるとも言ったし、それを考慮するかしないかは別の話だ」とBBC Radio Lancashireに話し、こう強調した。「自分に責任があることは分かっているし、もし十分ではないと判断されるなら、その時にどうなるか見てみよう」

今回ばかりは“ヨーヨー現象”が起きない可能性が極めて高いとはいえ、ハイエンは当面続投する見通しだ。ただし、クラブの預金残高という観点でも警鐘は鳴っている。そうした状況にふさわしい比喩として、BBCは最近こう表現した。「ヨーヨーの問題は、勢いが逆転してヒモがたるんでしまうと、もう元に戻せないことだ」。そして“たるんだ”という言葉は、クラブの財政的なてこにも当てはまる。バーンリーは、冬に有力選手を補強して競技面の不調を立て直せる状況には程遠い。

巨額の負債！ バーンリーが財政的に行き詰まっている理由

その主因は、何よりアラン・ペイスにある。アメリカ人の同氏は2020年12月、投資会社ALKキャピタルを通じてバーンリーを買収した。だが、その買収資金は借入で賄われた。言い換えれば、財政負担の大部分はクラブ自身にのしかかっており、プレミアリーグと比べて収入が大幅に少ない降格後は、その重みが莫大なものとなっている。『Guardian』によると、現在の負債総額はユーロ換算で1億6500万ユーロを超える。また、買収の過程でその企業はクラブに対してなお9400万ユーロの債務を負っているという。

こうした事情を踏まえれば、ペイスがここ数試合のホームゲームで激しいファンのチャントを浴びたのも不思議ではない。かつてアディダスやマンチェスター・ユナイテッドで働いていたCEOジェームズ・ホルロイドは、就任からわずか15カ月で早くも見切りをつけ、辞任を表明した。首脳陣の財務計画における不備をめぐる混乱が広がる中、バーンリーは移籍金収入に頼らざるを得ない。今夏は、マクシム・エステーヴをRBライプツィヒへ売却するなど、総額約1億2400万ユーロ分の選手を放出した一方で、新戦力の獲得額はイングランドでは比較的少額の5300万ユーロ強にとどまった。

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ジェイミー・ヴァーディ獲得は気休め以上のものではない

バーンリーのスカッドのいびつさを象徴しているのがFWのポジションだ。昨季、降格しながらも11得点を挙げ、今季もチャンピオンシップで2試合を終えた時点ですでに2ゴールを記録していたジアン・フレミングを、イプスウィッチ・タウンへ2000万ユーロで売却したが、その資金は再投資されなかった。代わりに加入したのは、チェルシーからレンタルで加わった19歳のダスタン・サトパエフと、移籍市場閉幕直前に加わった無所属だったジェイミー・ヴァーディだ。

かつてレスター・シティを奇跡の優勝へ導いた伝説的ストライカーの栄光の時代は、すでに遠い過去のものとなっている。この補強は、よく言っても気休めにすぎない。ここまで39歳のベテランは、無得点の短時間出場2試合にとどまっている。

残留への希望をつなぐのは、過去に8試合を終えて未勝利だった10チームのうち、最終的に7チームが生き残ったというデータだけだ。もし3部のリーグ1へ降格するようなことになれば、バーンリーにとってあらゆる面で最悪の大惨事となるだろう。

最下位バーンリー：チャンピオンシップ最新順位表