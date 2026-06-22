「これはジョルディ・クライフにとって、アヤックスでの初めての失敗だ」

ヴァレンティン・ドリーセンは、オスカル・ガルシアの退任はテクニカルディレクターであるヨルディ・クライフの敗北だと語る。一方、マイク・フェルウェイは『デ・テレグラーフ』紙「キックオフ」欄で、クラブ幹部への批判は控えめだ。

ガルシアは昨年夏、ヨング・アヤックス監督に就任。フレッド・グリム解任後、トップチームへ昇格したが成果は十分でなかった。プレーオフを勝ち上がり、決勝でFCユトレヒトにPK戦で勝利しカンファレンスリーグ出場権を獲得した。

アヤックスは日曜日、2027年半ばまで契約が残っていたにもかかわらずガルシアの退団を発表。「オスカーはヨング・アヤックスの困難な時期に就任し、すぐにアヤックス1でも難しい状況に立たされた。彼の努力に感謝し、今後の成功を祈っている」とクラブはコメントした。

「ジョルディ・クライフは彼をヨング・アヤックスに起用した。あのままなら成功していたかもしれない」とヴェルウェイは語る。「選手たちは彼を良い監督だと評価していた。だがトップチームでは厳しい状況に放り出され、うまくいかなかった」。

一方、ドリーセンは「これはヨルディ・クライフの初失敗だ」と断じる。

「クライフは最初からガルシアを保険として考えていた。だが、どちらのチームでも成功しなかった。ヨング・アヤックスではガルシアがすぐに去り、トップチームでも結果が出なかった」とドリーセンは語る。

フェルウェイによると、クライフは「選手層の質、トップチームを取り巻く組織とプロ意識、そしてグリムの後任がいない現状に大きな衝撃を受けた」という。

結局、クラブはガルシアに今シーズン終了まで指揮をさせることを選択した。しかし状況は好転せず、ヴァレンティン氏の指摘通り、期待された結果は得られなかった。フェルウェイ氏は「クルイフの采配は成功しなかった」と結論づけた。