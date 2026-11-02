アンフィールドで迎えた79分、それまでも激しく争われていた試合で感情が爆発した。アーセナルの主将マルティン・ウーデゴールは、負傷した様子で膝と肘をついてうずくまっていた。そこへアレクシス・マック・アリスターが現れる。リヴァプールの背番号10はノルウェー代表MFに向かって深くかがみ込み、何かを言ってから後頭部を軽くたたいた。よほど好意的に解釈しない限り、親愛や激励の表れとは受け取れない行為だった。

アーセナルの選手たちは、主将への挑発をすぐさま見過ごさなかった。右サイドバックのユリエン・ティンバーがマック・アリスターに詰め寄り、数秒のうちに赤と淡い黄色のユニフォームを着た選手たちが入り乱れた。最後にはノニ・マドゥエケがマック・アリスターを厳しく問い詰め、額を突き合わせた。イングランド代表のマドゥエケとアルゼンチン代表のマック・アリスターの間で接触が起きると、後者は雷に打たれたかのように倒れ込んだ。

アンドリュー・マドリー主審はその後、マック・アリスターとティンバーにそれぞれイエローカードを提示した。一方、リヴァプールのファンにとって大いに不満だったのは、すでに警告を受けていたマドゥエケが、頭突きとみられる行為についてはおとがめなしだったことだ。

マック・アリスターの振る舞いにネヴィルとキャラガーは何を語ったか

スカイ・スポーツの解説者たちは主審の判断を全面的に支持し、むしろマック・アリスターを厳しく批判した。ガリー・ネヴィルは「頭で軽く押した」ことは認めつつ、リヴァプールの選手の反応は「少し大げさだ」と指摘。「立ち上がれ。みっともない」と語った。また、元マンチェスター・ユナイテッドのネヴィルは、そもそもウーデゴールの後頭部をたたいて騒ぎのきっかけを作ったのはアルゼンチン代表MFだと非難した。「あれは不要だった」

リヴァプールのレジェンドであり、ファンでもあるジェイミー・キャラガーは、さらに厳しい言葉を口にした。「我々は本当に厳しく対処し、当事者に『みっともない』とはっきり言わなければならない。こんなことはやめさせるべきだ。ばかげている。見ていられない」

元センターバックのキャラガーは「この額を突き合わせる行為」に対する足並みをそろえた対応を求め、審判責任者のハワード・ウェブ、プレミアリーグ、そして監督たちに行動を促した。「彼らが協力して、こんなクソみたいなことでレッドカードが出されなくなるようにしなければならない！」

VARのスチュアート・アトウェルは、マドゥエケとマック・アリスターの接触を「暴力的でも残忍でもない」と判断。そのため、アーセナルのウイングに対する暴力行為として退場を主審に進言することはなかった。

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明らかな誤審か？ ペナルティーエリア内でティンバーがイサクをつかむ

リヴァプールが審判団の判定を不利だと感じたのは、この場面だけではない。前半には、アレクサンデル・イサクがペナルティーエリア内でティンバーにユニフォームを強く引っ張られたにもかかわらず、マドリー主審らはPKを与えなかった。スウェーデン代表FWはユニフォームを引っ張られたことで、クロスに頭でわずかに届かず、絶好の得点機を逃した。

元審判責任者のキース・ハケットは、この場面を明らかな誤審と評した。リヴァプールの監督も同じ見方だ。アンドニ・イラオラは、イサクがあの場面で倒れていれば笛が吹かれたのではないかと推測した。「そうあるべきではないが、実際にはそうなっている。次はアレックスに、倒れなければ笛は吹かれないと伝えなければならない」と、バスク出身の指揮官は語った。

試合はカイ・ハヴァーツのゴール（16分）により、王者アーセナルが1-0で勝利し、首位に返り咲いた。ロンドンのクラブを追うのはマンチェスター・シティとブライトン・アンド・ホーヴ・アルビオンだ。リヴァプールは今季2敗目を喫し、チェルシーの後ろの5位に後退した。