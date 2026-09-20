アトレティコ・マドリードのフリアーノ・シメオネは、マドリード・ダービーでのレアル・マドリード戦勝利がチームにとって重要な後押しになると強調し、ピッチ外での論争から距離を置きつつ、自身のレベル向上とチームメートを助けることに集中していると語った。

シメオネは試合後、次のように述べた。「私は常に自分自身に集中し、アトレティコのために全力を尽くしている。チームを助けるために最高のコンディションでいられるよう、1日24時間を捧げているし、技術面であれ改善が必要な部分であれ、常に成長を目指している」

この選手は幼少期からのアトレティコとの結びつきについて語り、こう話した。「小さい頃から、私はアトレティコの多くの試合、特にダービーの試合を見てきた。こうした試合は私の生き方の一部であり、どんな相手に対しても常に全力を尽くそうとしている」

審判に関するジョゼ・モウリーニョの発言について、フリアーノはレアル・マドリードの監督との論争に加わることを拒み、こう語った。「私は審判をとても尊敬している。彼らも人間であり、時には正しく、時には間違えることもある。彼らがあの判定を下したのなら、それはそのようにプレーを見たからだ」

また、勝利したとはいえアトレティコは努力を続けなければならないと強調し、こう説明した。「監督は常に一試合ずつに集中している。これは重要な勝ち点3だが、我々はグループとして向上しなければならない。勝てて嬉しいが、成長を続けなければならない」

ディエゴ・シメオネの息子であることについて、フリアーノは批判を成長のための機会として受け止めていると説明し、こう付け加えた。「建設的な批判である限り、私は他者の立場にも身を置く。技術面、動き方、左足、ペナルティエリア外からのシュートなど、改善すべき点が多くあることは分かっている。チームが必要とするときに助けられるよう、そして自分の力の110%を出せるようにするためだ」

そして、アトレティコの選手たちは審判やピッチ外のいかなる事柄にも気を取られたくないと強調し、こう締めくくった。「我々は常に自分自身に集中しており、外部のいかなることにもエネルギーを費やさない。それはあなた方の報道することで、我々はグループとして向上するために取り組んでいる」