「観客がボールを外に出すことを期待するというのは、これから100年たっても誤解のままだろう」と、クロップはRTLで語った。事の発端は、オランダのセンターフォワード、ブライアン・ブロビーが負傷を抱えた状態でピッチに倒れ込んだ場面だった。しかしドイツはプレーを続行。数的不利となっていたオランダに対し、ボールを外へ出すことはなかった。そしてこのプレーの最後には、32分にフェリックス・ヌメチャが1-0とするゴールを決めた。

「選手たちは基本的にプレーを続けるよう求められている」とクロップは説明し、主将ヨシュア・キミッヒらが徹底してプレーを続けたのは、決してフェアプレーを欠いた行為ではなかったと強調した。一方で、その相手である新ボンズコーチのシャビは、この場面についてドイツ代表の対応を「賢さとフェアプレー不足の入り混じったもの」と見ていた。

また、同じスペイン出身の主審アレハンドロ・ホセ・エルナンデス・エルナンデスにも言及した。「主審はすでに口元に笛を持っていっていたし、それでこちらの何人かの選手はプレーをやめてしまった」とシャビは批判。ただ同時に「とはいえ、大きな問題ではなかった」とも強調した。

元オランダ代表のラファエル・ファン・デル・ファールトは、この件をさらに強い言葉で受け止め、テレビ局NOSでドイツのプレー続行を「スポーツマンらしくない」と評した。一方のキミッヒは冷静に「完全に正しくプレーを続けた」と整理した。試合を止める可能性があったとすれば、それは主審の役割だったとバイエルンのスターは述べ、「私は笛の音を聞いていない」と話した。

オランダ主将が、ドイツのプレー続行は恥だと批判したことに対し、キミッヒはきっぱりと反論した。「彼の答えは、熟慮されたものではないと思う」

DFBチーム：カイ・ハフェルツとジャマル・ムシアラはどうなった？

ヌメチャの先制点の少し前、クロップは太もも裏に違和感を訴えたカイ・ハフェルツという大物選手を早い段階でピッチから下げなければならなかった。本来は先発に入るはずだったジャマル・ムシアラも、ウォーミングアップ中の筋肉系の問題により、そもそも出場できなかった。「2人ともMRIを受けている。今夜中に診断結果が出ることを願っている」と、新監督は試合後に負傷した2人について語った。また、日曜日の次戦ギリシャ戦でこの2人を再び起用できるとは考えていなかった。「深刻なものでないことを願っている。私たちにとってはおそらく離脱だが、その後できるだけ早くまたプレーできるようになってほしい」

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ドイツのわずかなリードは試合終盤まで続いたが、後半アディショナルタイムにオランダはコーディ・ガクポのゴールで、ついに値する同点弾を手にした。交代出場したルベン・ファン・ボメルは、元バイエルンのスターであるマルク・ファン・ボメルの息子だが、この場面では見事なアウトサイドキックのクロスで見応えあるアシストを記録した。「小さなファン・ボメルに、あれをどこで身につけたのか聞いたよ」とクロップは明かし、父親に向けて冗談交じりにこう語った。「父親譲りではないね。アウトサイドは母親譲りに違いない」

なぜオランダのフィルジル・ファン・ダイクのゴールは取り消されたのか？

一方で、DFBイレブンの先制点と並んで物議を醸したのが、もうひとつの場面だった。試合開始から15分足らず、守備の要ファン・ダイクがCKからヘディングでオランダに先制点をもたらしたかに見えた。しかしVAR介入の末、このゴールは取り消しに。オランダのFWブロビーが、主審の見解では、ドイツGKマルク・アンドレ・テア・シュテーゲンの飛び出しをゴールエリア内で反則気味に妨げたためだった。厳しい判定だった。

「まったくの恥だ」とファン・デル・ファールトは怒りをあらわにした。「信じられない」とし、その理由としてブロビーは「ほとんど何もしていない。もちろん接触はあっていい。GKが好き勝手にしていいわけではない。単純にGKのプレーが非常に弱かっただけだ」と語った。一方のクロップは別の見方を示し、ブロビーの並外れた頑丈さに言及した。「彼はほとんど四角いような体格で、マルクにはそこを通り抜けるチャンスがない。素晴らしいCKだけど、ファウルだ。今はああいうものは笛を吹かなければならない」とクロップは語り、GKがつい最近のW杯でもゴールエリア内でより強く保護されていたことに触れた。

クロップ体制初戦の内容について、センターバックのヨナタン・ターはこう振り返った。「もちろん勝ちたかったし、両チームにチャンスがあった。でも1-0でリードしているなら、そのまま終わらせたいものだ。僕たちは良い第一歩を踏み出した。試合はものすごく激しかった。すべてが完璧だったわけではないけれど、そこが重要だったわけではない。僕たちはピッチで違う顔を見せ始めたい。そして今日はその第一歩だった」 また、代表デビューを果たしたフライブルクの右サイドバック、フィリップ・トロイには特別な賛辞を送った。「ピッポを取り上げたい。あれだけタッチライン際を上下動し続けたのはすごかった。初代表として本当に素晴らしかった」とターは語った。

ドイツは日曜日、ネーションズリーグ2026/27シーズン第2節でギリシャと対戦する。アウクスブルクでは、クロップが代表監督としてホーム初采配を迎える。「かなり守備とプレッシング、どう相手に圧力をかけるかに重点が置かれていた」とキミッヒは、クロップの下での最初のトレーニングについて語った。「まずはボールを持っていない時の基本的な形を見つけることが大事だった。それが、ボールを持った時にも改善していくための土台になる」