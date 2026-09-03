移籍市場に詳しい専門家によれば、イングランド王者は契約オプションによって、レンタルを早ければ1月の時点で打ち切り、このタレントをロンドンへ呼び戻す権利を保持しているという。プレミアリーグのクラブがこの条項を行使した場合、ブンデスリーガのクラブには対抗する術がまったくなく、発言権なしでその選手を手放さざるを得ない。

ただし、このシナリオが特定のパフォーマンス指標や最低出場時間にひも付いているかどうかについては、その移籍専門家の報道からは読み取れない。この点を除けば、ごく一般的なレンタル契約であり、BVB側に買い取りオプションやその他の権利は盛り込まれていない。不利な条件にもかかわらず、ドルトムントでは緊急措置が成功したことへの安堵感が上回っていた。

最終的にBVB首脳陣は、ラース・リッケンとスポーツディレクターのオレ・ブックを中心に、負傷離脱したジャンニス・コンスタンテリアスの穴を埋めるべく土壇場で動いた。ガナーズから19歳のMFを獲得したことで、シュヴァルツ・ゲルプは短期的には 攻撃面のクオリティーを確保したが、同時に以前から知られるリスク要素も抱え込むことになった。

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イーサン・ヌワネリのBVB条項はアーロン・アンセルミーノの運命を想起させる

というのも、この条項はBVBファンにとって、ここ最近の過去における悲劇的な人事案件を否応なく思い起こさせるからだ。すでに昨年、ドルトムントは同一の契約構造に直面していた。センターバックのアーロン・アンセルミーノをチェルシーFCからのレンタルで獲得した際のことだ。このDFは、妥協のない勇敢なプレースタイルによって、瞬く間にジグナル・イドゥナ・パルクのファンのお気に入りへと成長していた。

失望が訪れたのはその翌年1月だった。プレミアリーグのクラブは合意済みの呼び戻し権を行使し、アンセルミーノを突如として復帰させ、その後ただちにアルゼンチン人DFを自クラブの提携クラブであるRCストラスブールへ回した。

ドルトムントを涙ながらに去ったこの守備の選手は、そこで最後まで本来の調子を取り戻せなかった。フランスでの不運な時期を経て、アンセルミーノは現在、再びロンドンのクラブのメンバーに入っている。BVBには、来冬にこの問題がヌワネリでも繰り返されるのではないかという懸念が残っている。