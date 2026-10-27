記者会見の冒頭、バイエルンの広報責任者ディーター・ニックレスが、マイクの横のテーブルに小さな人形を置き、居合わせた記者たちを驚かせた。「これで全員そろいましたね」と言って、軽く笑みを浮かべた。

種明かしをすると、ニックレスが持ってきたのは、バイエルンの「Funko POP!コレクション」のビニール製フィギュア。ドイツの最多優勝クラブのユニフォームを着たハリー・ケインをかたどったものだ。普段はバイエルンのファンショップで販売されており、ケインの特徴的な歓喜のポーズを再現している。

バイエルンのアシスタントコーチ、アーロン・ダンクスが出席した会見では、引き続き不在のヴィンセント・コンパニ監督の体調と並び、このイングランド人スターFWが話題の中心となった。ケインは月曜夜、レアル・マドリーのスター、キリアン・エンバペとバルセロナのラミン・ヤマルを僅差で抑えてバロンドールを受賞したからだ。ダンクスは「バイエルンにとっても大きな栄誉」と語り、同胞のケインは間違いなくこの賞に「ふさわしい」と強調した。

ただ、ケインからチームへのメッセージはまだないという。現在はバイエルンの一行とともにロンドンからの帰途にあり、その後は目前に迫るマクデブルクとのカップ戦2回戦へ再び意識を向けることになる。「私の知るハリーなら、もう次のゴール、次のプレーに集中しているはずです」とダンクスは話した。

バロンドールをいつ、どのようにバイエルンのファンに披露するのかと問われたニックレスは、まだ発表できる段階ではないと述べるにとどめた。「楽しみにしていてください！」

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一方、ダンクスは、先週金曜日の練習中に倒れ、病院で回復に努めているコンパニを月曜日に見舞ったことも明かした。「機嫌は良さそうでした。日に日に良くなっているように見えます。とても前向きなことです」。ただ、診断や仕事への復帰に関する新たな情報はまだないという。コンパニは「とても落ち着いています。回復するための時間を与えられています」と話した。

ハリー・ケイン擁するバイエルン、水曜日にホームで試合へ

病院ではコンパニと「いい話ができましたが、サッカーや戦術とは関係のない話でした」とダンクスは振り返った。コンパニは「私たちや選手たちの様子を尋ねていました。それ以外は友人同士の会話でした。会えてよかったです」という。

会見の最後には、ニックレスが記者たちに別れを告げる際、小さなケインが再び話題に上った。「ありがとうございました。明日、アリーナで会いましょう。彼も一緒です」。そう言ってミニ・ケインを指さし、ダンクスとともに壇上を後にした。